Neuer Vorbeiflug gibt Einblicke in die Lucy-Mission und den Test des bahnbrechenden Trackingsystems

Die Lucy-Mission der NASA, deren Ziel es ist, Jupiters trojanische Asteroiden zu erforschen, nähert sich am 1. November schnell ihrem ersten Vorbeiflug. Die Raumsonde wird an dem kleinen Hauptgürtel-Asteroiden 152830 Dinkinesh vorbeifliegen und sich seiner Oberfläche nur noch knapp 300 Meilen nähern. Dieser Vorbeiflug wird nicht nur wertvolle wissenschaftliche Daten über Dinkinesh liefern, sondern auch als kritischer Test für Lucys innovatives Terminal Tracking System dienen.

Da es sich bei Lucy um eine reine Vorbeiflugmission handelt und sie nicht in die Umlaufbahn um eines ihrer Ziele gelangt, ist eine genaue Positionsverfolgung von entscheidender Bedeutung. Bei bodengestützten Beobachtungen gibt es nur begrenzte Möglichkeiten, die genaue Position kleiner Asteroiden zu bestimmen, und die Unsicherheiten können bis zu 100 Meilen betragen. Um diese Herausforderung zu meistern, ist Lucy mit dem Terminal Tracking System ausgestattet, das aus Kameras besteht, die die Ziele abbilden, wenn sich das Raumschiff nähert. Diese Positionsinformationen in Echtzeit ermöglichen es den Instrumenten, autonom Daten zum optimalen Zeitpunkt zu sammeln und eine kontinuierliche Fokussierung auf den Asteroiden während des Vorbeiflugs sicherzustellen.

Dinkinesh bietet eine einzigartige Gelegenheit, das Terminal Tracking System zu testen. Dieser winzige Asteroid ist deutlich kleiner als die anderen geplanten Ziele von Lucy und bietet nur wenige Minuten Vorlaufzeit für die Bildaufnahme und Positionsbestimmung. Während des Vorbeiflugs wird Lucy Geschwindigkeiten von 10,000 Meilen pro Stunde erreichen, was Dinkinesh zur kleinsten Hauptgürtelwelt macht, die jemals von einer Raumsonde aus der Nähe fotografiert wurde.

Die Erkundung von Dinkinesh hat einen erheblichen wissenschaftlichen Wert, der über die Erprobung des Ortungssystems hinausgeht. Seine Form wird Aufschluss darüber geben, ob erdnahe Asteroiden, die aus dem Hauptgürtel stammen, erhebliche Veränderungen erfahren, sobald sie in den erdnahen Weltraum eindringen. Diese Informationen werden zum Verständnis der Dynamik und Entwicklung dieser Himmelskörper beitragen.

Nach dem Vorbeiflug an Dinkinesh wird Lucy seine Mission fortsetzen, einschließlich eines Vorbeiflugs an der Erde im Dezember 2022 und anschließender Vorbeiflüge an verschiedenen Asteroiden, darunter dem Hauptgürtelasteroiden 52246 Donaldjohanson im April 2025. Die verbleibenden acht Ziele der Raumsonde sind Jupiter-Trojaner, von denen zwei dies getan haben Satelliten, die ebenfalls untersucht werden.

Dieser erfolgreiche Vorbeiflug- und Verfolgungssystemtest stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Lucy-Mission dar. Er bringt uns der Entschlüsselung der Geheimnisse der trojanischen Asteroiden des Jupiter näher und erweitert unser Verständnis der Geschichte unseres Sonnensystems.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist die Mission der NASA-Raumsonde Lucy?

Ziel der NASA-Raumsonde Lucy ist es, die trojanischen Asteroiden des Jupiter zu erforschen und Vorbeiflüge an zehn kleinen, felsigen Welten durchzuführen, um wissenschaftliche Daten zu sammeln und unser Verständnis der Geschichte des Sonnensystems zu vertiefen.

2. Wie funktioniert das Terminal Tracking System?

Das Terminal Tracking System besteht aus Kameras an Bord der Lucy, die Echtzeitbilder der sich nähernden Ziele erfassen. Diese Bilder helfen dabei, die genaue Position des Asteroiden zu bestimmen, sodass die Instrumente zum günstigsten Zeitpunkt autonom Daten sammeln und während des Vorbeiflugs den Fokus behalten können.

3. Welche Erkenntnisse können wir aus dem Dinkinesh-Vorbeiflug gewinnen?

Der Vorbeiflug an Dinkinesh bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen kleinen Hauptgürtel-Asteroiden aus nächster Nähe zu untersuchen. Durch die Analyse seiner Form hoffen Wissenschaftler, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob erdnahe Asteroiden, die im Hauptgürtel entstehen, erhebliche Veränderungen erfahren, sobald sie in den erdnahen Weltraum eindringen.

4. Was sind die Zukunftspläne für die Lucy-Mission?

Nach dem Vorbeiflug an Dinkinesh wird Lucy seine Mission fortsetzen, einschließlich eines Vorbeiflugs an der Erde im Dezember 2022. Anschließend wird es bis zu seinem Abschluss weitere Vorbeiflüge an verschiedenen Asteroiden, vor allem Jupiter-Trojanern, durchführen.

5. Wie wird die Lucy-Mission zu unserem Wissen über das Sonnensystem beitragen?

Die Lucy-Mission wird unser Verständnis der Geschichte des Sonnensystems erweitern, indem sie die vielfältige Gruppe trojanischer Asteroiden untersucht. Diese Asteroiden enthalten Hinweise auf die frühe Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems und liefern wertvolle Einblicke in seine Vergangenheit.