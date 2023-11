Die NASA-Raumsonde Lucy beginnt ihre Reise zu unerforschten Asteroiden

Die Raumsonde Lucy der NASA hat sich auf eine außergewöhnliche Mission begeben, um eine Gruppe unbekannter Asteroiden zu erforschen, die als Trojaner bekannt sind. Auf dem Weg zum Jupiter traf Lucy im Rahmen eines Probelaufs zum Testen seiner Instrumente auf seinen ersten Asteroiden, Dinkinesh. Dinkinesh ist mit einem Durchmesser von einer halben Meile einer der kleinsten Asteroiden auf Lucys Liste.

Es wird angenommen, dass die Trojaner, Asteroidenschwärme, die Jupiter umkreisen, Überbleibsel aus der Frühzeit des Sonnensystems sind. Lucy wird diese Himmelsobjekte untersuchen und untersuchen, die als Zeitkapseln gelten, die wichtige Hinweise auf unsere kosmischen Ursprünge enthalten.

Im Laufe ihrer Reise wird Lucy an acht Trojanern vorbeifliegen, deren Größe zwischen 10 und 100 Mal größer als Dinkinesh sein kann. Es wird erwartet, dass die Raumsonde im Jahr 2033 auf die letzten beiden Asteroiden trifft. Die Mission im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar wurde vor zwei Jahren von der NASA gestartet und leitet ihren Namen von dem berühmten Fossil „Lucy“ ab, einer alten menschlichen Vorfahrin, die in Äthiopien entdeckt wurde die 1er Jahre.

Trotz eines kleinen Rückschlags, bei dem einer der Solarflügel locker blieb und zu Komplikationen während der Mission führte, sind die Fluglotsen zuversichtlich, dass dies Lucys Ziele nicht behindern wird. Die Raumsonde wird weiterhin in der Lage sein, wichtige Daten und Bilder zu erfassen, die für ihre wissenschaftliche Erkundung erforderlich sind.

Im September erreichte die NASA einen wichtigen Meilenstein bei ihren Bemühungen zur Asteroidenerkundung, indem sie Trümmerproben eines Asteroiden sammelte. Diesem Erfolg folgte im Oktober die Agentur mit dem Start einer Raumsonde zur Untersuchung eines metallreichen Asteroiden namens Psyche. Während diese Missionen das Sammeln von Proben beinhalteten, liegt Lucys Hauptaugenmerk auf der Durchführung umfassender Studien und Vermessungen ohne die Sammlung von außerirdischem Material.

Diese Begegnung mit Dinkinesh bietet Forschern eine beispiellose Gelegenheit, diesen rätselhaften Asteroiden zu untersuchen, dessen bisherige Beobachtungen auf unaufgelöste Bilder beschränkt waren. Wissenschaftler sind begeistert von den wissenschaftlichen Erkenntnissen und möglichen Durchbrüchen, die sich aus der Analyse der von Lucy zurückgegebenen Daten und Bilder ergeben werden.

