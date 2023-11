Neue Erkenntnisse: Die Raumsonde Lucy der NASA beginnt mit der Mission, die Geheimnisse trojanischer Asteroiden aufzudecken

By

Die NASA-Raumsonde Lucy hat sich auf eine aufregende Reise zum Jupiter begeben und ist dabei auf ihren ersten Asteroiden, Dinkinesh, gestoßen. Dieses bahnbrechende Ereignis markiert den Beginn von Lucys Mission zur Erforschung und Untersuchung der rätselhaften trojanischen Asteroiden, die Überreste des frühen Sonnensystems sind. Die jüngste Begegnung der Raumsonde mit Dinkinesh bot die Gelegenheit, ihre Instrumente zu testen und den Weg für zukünftige Begegnungen mit größeren und faszinierenderen Asteroiden zu ebnen.

Dinkinesh gilt mit einem Durchmesser von nur einer halben Meile als der kleinste Asteroid auf Lucys Tour. Seine Bedeutung liegt in der Tatsache, dass er als Vorläufer der Trojaner dient, einer Gruppe unerforschter Asteroiden, die sich in der Nähe von Jupiter ansammeln. Die Trojaner gelten als Zeitkapseln, die Aufschluss über die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems geben können.

Im Laufe ihrer Mission wird Lucy an acht Trojanern vorbeikommen, die schätzungsweise 10 bis 100 Mal größer als Dinkinesh sind. Diese Begegnungen, die in den kommenden Jahren stattfinden sollen, versprechen bahnbrechende Entdeckungen und wertvolle Einblicke in die Frühgeschichte des Sonnensystems.

Benannt nach dem berühmten 3.2 Millionen Jahre alten Fossil Lucy, zielt die Raumsonde der NASA darauf ab, die Geheimnisse unseres kosmischen Ursprungs zu lüften. Obwohl einer ihrer Solarflügel noch lose ist, wird erwartet, dass Lucys Mission auf ihrem Weg durch die Weiten des Weltraums reibungslos verläuft.

Im Gegensatz zu früheren Asteroidenmissionen, bei denen Proben gesammelt wurden, besteht Lucys Hauptziel darin, diese Himmelskörper durch nahe Vorbeiflüge zu untersuchen. Dieser einzigartige Ansatz wird es Wissenschaftlern ermöglichen, wichtige Daten zu sammeln, ohne dass physischer Kontakt erforderlich ist.

Der jüngste Vorbeiflug an Dinkinesh ist nur der Anfang von Lucys bahnbrechendem Unterfangen. In naher Zukunft wird die Raumsonde an einem Asteroiden vorbeifliegen, der nach einem der Entdecker des Fossils Lucy benannt ist: Donald Johanson. Mit jeder Begegnung kommt Lucy der Enthüllung der Geheimnisse der alten Vergangenheit unseres Sonnensystems einen Schritt näher.

FAQ:

F: Was ist der Zweck der NASA-Raumschiffmission Lucy?

A: Die Raumsonde Lucy der NASA soll die trojanischen Asteroiden untersuchen und die Geheimnisse unseres frühen Sonnensystems lüften.

F: Wie vielen Asteroiden wird Lucy begegnen?

A: Lucy wird an insgesamt zehn Asteroiden vorbeifliegen, wobei Dinkinesh der erste ist und acht weitere Trojaner folgen.

F: Wird Lucy Proben von den Asteroiden sammeln?

A: Nein, Lucys Mission konzentriert sich eher auf Vorbeiflüge und das Sammeln von Daten als auf das Sammeln physischer Proben.

F: Welche Bedeutung hat Dinkinesh?

A: Dinkinesh dient als Testgelände für Lucys Instrumente und bereitet das Raumschiff auf seine Begegnungen mit größeren Trojanern vor.

