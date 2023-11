Neue Horizonte für die Lucy-Mission der NASA: Erkundung der Zeitkapseln des Sonnensystems

Die NASA-Raumsonde Lucy begibt sich auf eine beispiellose Reise, um die Geheimnisse des Sonnensystems zu lüften, indem sie die Trojaner erforscht, Schwärme unerforschter Asteroiden in der Nähe von Jupiter. Unterwegs traf Lucy schnell auf den winzigen Dinkinesh, den ersten von zehn Asteroiden, denen er auf seiner langen Reise begegnen wird. Dieser Meilensteintest ermöglichte es Lucy, seine Instrumente für die bevorstehende Mission zu verfeinern.

Lucy flog nur 270 Meilen von Dinkinesh entfernt, einem XNUMX m breiten Weltraumfelsen, und versorgte Wissenschaftler mit wertvollen Daten, um diese alten Formationen besser zu verstehen. Obwohl Dinkinesh das kleinste auf Lucys Reiseroute ist, ist es von großer Bedeutung, da es ein entscheidendes Sprungbrett bei der Entschlüsselung der Geheimnisse des frühen Sonnensystems darstellt.

Während Lucy ihre Expedition fortsetzt, wird sie die Trojaner ins Visier nehmen, bei denen es sich vermutlich um Überbleibsel aus der Entstehungszeit unseres Sonnensystems handelt. Von diesen unberührten Asteroiden wird erwartet, dass sie wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unserer kosmischen Nachbarschaft liefern. Mit acht Trojanern, die bis zu 100-mal größer als Dinkinesh sind, unterwegs, verspricht Lucys ehrgeizige Mission eine Fundgrube wissenschaftlicher Entdeckungen zu werden.

Die vor zwei Jahren gestartete milliardenschwere Lucy-Mission der NASA ist eine Hommage an die berühmte versteinerte menschliche Vorfahrin Lucy, die in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurde. So wie die antiken Überreste unser Verständnis der menschlichen Evolution revolutionierten, zielt die Raumsonde Lucy darauf ab, unser Wissen über das frühe Sonnensystem zu revolutionieren.

Während Lucy keine physischen Proben wie bei jüngsten Asteroidenmissionen sammeln wird, wird es während seiner Vorbeiflüge detaillierte Fotos machen und erhebliche Mengen wissenschaftlicher Daten sammeln. Leider ist einer der Solarflügel des Raumschiffs immer noch lose. Trotz erfolgloser Sicherungsversuche der Fluglotsen gehen sie davon aus, dass die Stabilität während der gesamten Mission aufrechterhalten wird.

Der jüngste Fokus der NASA auf Asteroiden unterstreicht ihr Engagement, die Geheimnisse unserer kosmischen Nachbarschaft zu entschlüsseln. Die Lucy-Mission folgt auf andere bemerkenswerte Erfolge, wie die Rückgabe von Asteroidenproben im September und den Start der Raumsonde Psyche, die im Oktober einen metallreichen Asteroiden untersuchen sollte.

Der Vorbeiflug an Dinkinesh, der zuvor nur ein ungelöster Fleck in Teleskopen war, markiert den Beginn eines aufregenden Kapitels in unserem Verständnis der antiken Vergangenheit des Sonnensystems. Während Lucy ihre Reise fortsetzt, freuen sich Wissenschaftler auf die enorme Fülle an Informationen und bahnbrechenden Entdeckungen, die uns alle erwarten.

