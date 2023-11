NASA-Raumsonde Lucy beginnt historische Begegnung mit Asteroiden auf der Reise zum Jupiter

Die NASA-Raumsonde Lucy startete ihre monumentale Mission zum Jupiter und traf auf ihrer Reise zum ersten Mal auf den kleinsten Asteroiden. Das nach dem alten menschlichen Vorfahren benannte Raumschiff passierte den winzigen Asteroiden Dinkinesh, der sich 300 Millionen Meilen entfernt im Hauptasteroidengürtel jenseits des Mars befand. Diese Begegnung diente als Probelauf für die Mission und ermöglichte Lucy, ihre Instrumente zu testen, bevor sie in Zukunft auf größere und faszinierendere Asteroiden traf.

Dinkinesh ist mit seinem Durchmesser von nur einer halben Meile nur der Anfang. Lucys Hauptziele sind die Trojaner, eine Gruppe unerforschter Asteroiden in der Nähe von Jupiter, von denen man annimmt, dass sie wertvolle Informationen über die Frühzeit unseres Sonnensystems enthalten. Diese Trojaner, die schätzungsweise 10 bis 100 Mal größer als Dinkinesh sind, gelten als Zeitkapseln aus dem Beginn unserer kosmischen Geschichte.

Lucy wurde vor zwei Jahren von der NASA im Rahmen einer fast eine Milliarde US-Dollar teuren Mission gestartet und soll an acht Trojanern vorbeikommen, bevor es im Jahr 1 zum letzten Mal auf die letzten beiden Asteroiden trifft. Im Gegensatz zu früheren Missionen, bei denen Asteroidenproben zurückgegeben oder Daten gesammelt wurden, wird Lucy ausschließlich Bilder aufnehmen und wissenschaftliche Messungen während seiner Vorbeiflüge.

Trotz eines losen Solarflügels am Raumschiff, der nicht verriegelt werden konnte, gehen die Fluglotsen davon aus, dass er für die gesamte Mission stabil genug war. Der Abschluss des Vorbeiflugs am Mittwoch markiert das Ende dessen, was die NASA als „Asteroidenherbst“ bezeichnet hat, nachdem im September Trümmerproben von einem Asteroiden zurückgekehrt waren und im Oktober ein Raumschiff zum metallreichen Asteroiden Psyche gestartet war.

Laut Hal Levison, leitender Wissenschaftler am Southwest Research Institute, bietet die Begegnung mit Dinkinesh eine beispiellose Gelegenheit, einen Asteroiden zu untersuchen, der bisher bei Teleskopbeobachtungen nur ein „ungelöster Fleck“ war. In der nächsten Woche wird Lucy alle während des Vorbeiflugs gesammelten Bilder und Daten übertragen und so Wissenschaftlern und Weltraumbegeisterten gleichermaßen einen genaueren Einblick in die mysteriöse Welt der Asteroiden und die faszinierende Vergangenheit unseres Sonnensystems ermöglichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was sind Trojaner? Trojaner sind eine Gruppe von Asteroiden, die sich die Umlaufbahn des Jupiter teilen und sich um die Lagrange-Punkte positionieren, an denen sich die Schwerkraft von Sonne und Jupiter ausgleicht. Sie fungieren als eine Art kosmische „Wolke“, die hinter dem Gasriesen herzieht. Wie entstehen Asteroiden? Asteroiden sind Überreste aus den frühen Stadien der Entstehung unseres Sonnensystems. Sie bestehen aus Gestein, Metall und manchmal organischen Verbindungen. Die meisten Asteroiden befinden sich im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, andere kommen in verschiedenen Regionen unseres Sonnensystems vor. Was ist der Zweck der Lucy-Mission? Ziel der Lucy-Mission ist es, eine Vielzahl trojanischer Asteroiden zu untersuchen und zu erforschen und wertvolle Daten über ihre Zusammensetzung, ihren Ursprung und ihre Rolle bei der Bereitstellung von Einblicken in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu sammeln. Wie bestimmen Wissenschaftler das Alter von Asteroiden? Wissenschaftler verwenden verschiedene Techniken, um das Alter von Asteroiden abzuschätzen, einschließlich radioaktiver Datierungsmethoden, die den Zerfall bestimmter Elemente im Weltraumgestein analysieren. Durch die Untersuchung der Isotopenzusammensetzungen dieser Elemente können Wissenschaftler das Alter von Asteroiden bestimmen.