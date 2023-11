Vorbeiflug abgeschlossen: Raumsonde Lucy navigiert Asteroid Dinkinesh auf der Suche nach den Geheimnissen des Sonnensystems

By

Die NASA-Raumsonde Lucy hat kürzlich einen bedeutenden Meilenstein auf ihrer Mission erreicht, die Geheimnisse der Geschichte unseres Sonnensystems zu entschlüsseln. Am 1. November schloss die Raumsonde erfolgreich einen Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh ab, dem ersten von zehn Asteroiden, die sie in den nächsten zwölf Jahren erforschen wird. Dieser wichtige Erfolg bringt Lucy ihrem ultimativen Ziel einen Schritt näher.

Der Vorbeiflug an Dinkinesh, genannt „Dinky“, diente als Testlauf für die Instrumente der Raumsonde. Während der Begegnung sammelten Lucys Farbbildkamera, hochauflösende Kamera und Infrarotspektrometer wertvolle Daten und lieferten den Wissenschaftlern Erkenntnisse über den Asteroiden und den umgebenden Weltraum.

„Das Team hat festgestellt, dass sich die Raumsonde in einem guten Gesundheitszustand befindet“, verrieten NASA-Beamte kürzlich in einem Blogbeitrag. „Wir haben der Raumsonde befohlen, mit der Übertragung der während des Vorbeiflugs gesammelten Daten zu beginnen.“

Während Dinkinesh relativ nah an der Erde ist, besteht Lucys Hauptziel darin, weiter entfernte trojanische Asteroiden zu untersuchen, die sich die Umlaufbahn des Jupiter teilen. Es wird angenommen, dass diese Asteroiden wesentliche Hinweise auf das frühe Sonnensystem enthalten und antike Relikte ähneln, die eine einzigartige Perspektive auf die Planetenentstehung bieten.

Es wird etwa eine Woche dauern, bis die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten die Erde erreichen. Wissenschaftler warten gespannt auf diese Informationen, die Aufschluss über die Leistung der Raumsonde bei ihrer ersten Begegnung mit einem Asteroiden mit hoher Geschwindigkeit geben werden.

Nach dem erfolgreichen Vorbeiflug wird Lucy zur Erde zurückkehren, um ein Manöver zur Unterstützung der Schwerkraft durchzuführen. Diese Technik wird die Raumsonde zu ihrem nächsten Ziel treiben: dem Asteroiden 52246 Donaldjohanson. Benannt nach dem Mitentdecker des Lucy-Fossils, Donald Johanson, ist dieser Asteroid von großer Bedeutung für unsere Suche nach unseren frühesten menschlichen Vorfahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Lucys jüngster Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh einen wichtigen Meilenstein in der ehrgeizigen Mission der NASA darstellt. Mit jeder Begegnung bringt uns die Raumsonde der Entschlüsselung der Geheimnisse der Vergangenheit unseres Sonnensystems einen Schritt näher und liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung unserer himmlischen Nachbarschaft.

FAQ

1. Was ist der Zweck der Lucy-Raumschiffmission?

Ziel der Raumsonde Lucy ist es, die trojanischen Asteroiden zu erforschen und zu untersuchen, die neben Jupiter die Sonne umkreisen. Diese antiken Relikte aus dem frühen Sonnensystem enthalten wichtige Informationen über die Planetenentstehung.

2. Wie viele Asteroiden wird Lucy besuchen?

Lucy wird im Laufe ihrer 10-jährigen Mission insgesamt 12 Asteroiden besuchen.

3. Welche Instrumente benutzte Lucy während des Vorbeiflugs am Asteroiden Dinkinesh?

Während des Vorbeiflugs nutzte Lucy einen Farbbildsensor, eine hochauflösende Kamera und ein Infrarotspektrometer, um Daten über den Asteroiden und seine Umgebung zu sammeln.

4. Welche Bedeutung hat der bevorstehende Vorbeiflug des Asteroiden 52246 Donaldjohanson?

Der Asteroid 52246 Donaldjohanson ist nach dem Mitentdecker des Lucy-Fossils benannt und von großer Bedeutung für unsere Suche nach dem Verständnis unserer frühesten menschlichen Vorfahren. Der Vorbeiflug dieses Asteroiden wird weitere Einblicke in unsere evolutionäre Vergangenheit liefern.