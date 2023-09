Die NASA-Raumsonde Lucy nimmt erste Bilder des Asteroiden Dinkinesh auf

By

Die NASA-Raumsonde Lucy hat erfolgreich erste Bilder des Hauptgürtelasteroiden Dinkinesh aufgenommen. Dies ist der erste der zehn Asteroiden, die Lucy über einen Zeitraum von zwölf Jahren untersuchen wird. Lucy befindet sich derzeit 10 Millionen Meilen von Dinkinesh entfernt und wird am 12. November 14 bis auf 265 Meilen an den Asteroiden herankommen und die Nahbegegnung nutzen, um seine Systeme zu testen.

Die von Lucy aufgenommenen Bilder zeigen einen kleinen Punkt, der sich vor dem Hintergrund von Sternen bewegt und Dinkinesh darstellt. Diese Bilder wurden am 2. und 5. September 2023 aufgenommen. Die Raumsonde wird sich Dinkinesh in den nächsten zwei Monaten bis zu ihrer größten Annäherung weiter nähern.

Während dieser Zeit wird das Lucy-Team Raumfahrzeugsysteme und -verfahren testen, wobei der Schwerpunkt auf dem Terminal-Tracking-System liegt. Dieses System soll den Asteroiden im Sichtfeld der Instrumente halten, während das Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von 10,000 Meilen pro Stunde vorbeifliegt.

Um einen genauen Vorbeiflug zu gewährleisten, wird Lucy den Asteroiden weiterhin mit ihrem optischen Navigationsprogramm abbilden. Dieses Programm bestimmt die relative Position von Lucy und Dinkinesh, indem es die scheinbare Position des Asteroiden mit dem Sternhintergrund vergleicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Dinkinesh bis zum Tag der Begegnung keine Oberflächendetails zeigen wird, da es während der Annäherung ein ungelöster Lichtpunkt bleibt.

Die von Lucy aufgenommenen Bilder wurden mit ihrer hochauflösenden Kamera, dem L'LORRI-Instrument, aufgenommen, das vom Johns Hopkins Applied Physics Laboratory bereitgestellt wurde. Der leitende Forscher der Lucy-Mission, Hal Levison, hat seinen Sitz in Boulder, Colorado, und die Mission wird vom Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland geleitet. Das Raumschiff selbst wurde von Lockheed Martin Space in Colorado gebaut.

