Die NASA-Raumsonde Lucy steht kurz vor der ersten Begegnung mit einem Asteroiden

Die NASA-Raumsonde Lucy nähert sich ihrer mit Spannung erwarteten ersten Asteroidenbegegnung, die für den 1. November geplant ist. Das optische Navigationsteam der Raumsonde hat am 29. September erfolgreich ein Flugbahnkorrekturmanöver durchgeführt und die Raumsonde genau auf ihren Vorbeiflug am kleinen Hauptgürtelasteroiden namens Dinkinesh ausgerichtet . Es wird erwartet, dass Lucy um etwa 12:54 Uhr EDT in einer Entfernung von etwa 265 Meilen (425 km) an dem Asteroiden vorbeifliegt.

Vor der Annäherung schickte das Team der Raumsonde am 28. Oktober ein letztes Wissensupdate, das die aktuellsten Daten über die relativen Positionen der Raumsonde und des Asteroiden lieferte. Dieser präzise Datensatz wird die Raumsonde während des Großteils der 500,000 Meilen (800,000 km) langen Reise leiten, die derzeit Lucy von Dinkinesh trennt.

Ungefähr eine Stunde vor der größten Annäherung, wenn Lucy etwa 10,000 Meilen (16,000 km) vom Asteroiden entfernt ist, wird die Raumsonde mit der aktiven Überwachung von Dinkinesh mithilfe ihres Terminalverfolgungssystems beginnen. Aufgrund der geringen Größe des Asteroiden wird jedoch erwartet, dass das System erst einige Minuten vor der größten Annäherung vollständig „einrastet“.

Während des Vorbeiflugs passt das Terminal-Tracking-System die Ausrichtung des Raumfahrzeugs automatisch an, um Dinkinesh im Sichtfeld der wissenschaftlichen Instrumente zu halten, selbst wenn das Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von etwa 10,000 Meilen pro Stunde (4.5 m/s) vorbeifliegt. Dies markiert den ersten Einsatz dieses Systems unter realen Raumfahrtbedingungen und dient als entscheidender Test für zukünftige Missionen.

Wenn sich Lucy am 1. November Dinkinesh nähert, wird sich die Raumsonde drehen, um den Asteroiden kontinuierlich zu verfolgen. Durch diese Neupositionierung kann die Hochleistungsantenne vorübergehend nicht mehr mit der Erde kommunizieren, bis die Begegnungssequenz abgeschlossen ist und das Raumschiff sich neu ausrichtet, um die Antenne wieder auf die Erde auszurichten. In den folgenden Wochen werden die während des Vorbeiflugs gesammelten Bilder, wissenschaftlichen Daten und technischen Informationen zurück zur Erde übertragen.

Mit der bevorstehenden Asteroidenbegegnung wird Lucy den Weg für neue Entdeckungen und Einblicke in die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems ebnen. Bleiben Sie dran für Updates und weitere Einblicke in diese bahnbrechende Mission.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was ist der Zweck von Lucys erster Asteroidenbegegnung?

Der Zweck der ersten Asteroidenbegegnung besteht darin, wertvolle wissenschaftliche Daten und Bilder zu sammeln, um unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems zu vertiefen.

2. Wie nah wird Lucy beim Vorbeiflug am Asteroiden sein?

Es wird erwartet, dass Lucy in einer Entfernung von etwa 265 Meilen (425 km) am Asteroiden Dinkinesh vorbeifliegt.

3. Wozu dient das Terminal-Tracking-System?

Das Terminal-Tracking-System wird verwendet, um die Ausrichtung des Raumfahrzeugs autonom anzupassen, um den kleinen Asteroiden während des Vorbeiflugs im Sichtfeld der wissenschaftlichen Instrumente zu halten.

4. Wann kann die Hochleistungsantenne wieder mit der Erde kommunizieren?

Die Hochleistungsantenne wird nach Abschluss der Begegnungssequenz wieder mit der Erde kommunizieren und das Raumschiff richtet sich neu aus, um die Antenne wieder auf die Erde auszurichten.