NASA-Raumsonde Lucy beginnt epische Reise zum Jupiter, Begegnung mit dem ersten Asteroiden

Die NASA-Raumsonde Lucy hat sich auf eine außergewöhnliche Reise begeben, um die Geheimnisse des Sonnensystems zu erforschen. Auf dem Weg zum Jupiter begegnete Lucy dem ersten von zehn geplanten Rendezvous mit Asteroiden. Die Raumsonde begrüßte kurz den winzigen Dinkinesh, der sich etwa 300 Millionen Meilen entfernt im Hauptasteroidengürtel jenseits des Mars befindet.

Anstatt nur ein routinemäßiger Vorbeiflug mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 10,000 Meilen pro Stunde zu sein, kam Lucy auf nur 270 Meilen an Dinkinesh heran, sodass wichtige Instrumententests durchgeführt werden konnten. Diese Generalprobe bereitete die Raumsonde auf die bevorstehenden Begegnungen mit größeren und faszinierenderen Asteroiden vor.

Mit einem Durchmesser von nur einer halben Meile gilt Dinkinesh laut Angaben der US-Weltraumbehörde als der kleinste Weltraumfelsen auf Lucys umfangreicher Reiseroute. Lucys Hauptziele sind jedoch die schwer fassbaren Trojaner. Bei diesen Trojanern handelt es sich um eine Gruppe unberührter Asteroiden, die sich in der Umlaufbahn des Jupiter versteckt haben und vermutlich antike Überreste eines in der Zeit eingefrorenen Raumschiffs sind.

Es wird erwartet, dass das Raumschiff an acht Trojanern vorbeifliegt, von denen einige möglicherweise bis zu 100-mal so groß wie Dinkinesh sind. Die Begegnungen mit diesen Trojanern werden wertvolle Einblicke in die Geschichte und Zusammensetzung unseres faszinierenden Universums ermöglichen. Die letzten beiden Asteroidenbegegnungen sind für 2033 geplant und versprechen noch weitere bemerkenswerte Entdeckungen.

Lucy wurde vor zwei Jahren im Rahmen einer bedeutsamen Mission im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar ins Leben gerufen und erhielt seinen Namen von den berühmten Skelettresten einer in Äthiopien entdeckten menschlichen Vorfahrin namens „Lucy“. Der anschließende Asteroidenvorbeiflug wird nach Donald Johanson benannt, einem der Personen, denen die Entdeckung von Lucys Fossil zugeschrieben wird.

Trotz kleinerer Herausforderungen wie einem lockeren Solarflügel haben die Fluglotsen der NASA die Stabilität von Lucy für die Dauer der Mission als ausreichend erachtet. Nach dem epischen Vorbeiflug an Dinkinesh hat die Herbstmission der NASA einen Meilenstein erreicht und die Raumsonde wird nun ihre wertvollen Daten und atemberaubenden Bilder zurück zur Erde übertragen. Wissenschaftler warten gespannt auf die Fülle neuer Informationen, die Licht auf Dinkinesh werfen werden, das einst nur ein ungelöster Fleck in den leistungsfähigsten Teleskopen war.

FAQ:

F: Was ist Lucys Hauptziel?

A: Lucys Hauptziel ist die Erforschung der Trojaner, einer Gruppe von Asteroiden in der Umlaufbahn des Jupiter, von denen man annimmt, dass sie antike Artefakte sind.

F: Wie groß ist Dinkinesh, der erste Asteroid, dem Lucy begegnete?

A: Dinkinesh hat einen Durchmesser von nur einer halben Meile und ist damit einer der kleinsten Asteroiden auf Lucys Mission.

F: Auf wie viele Trojaner wird Lucy stoßen?

A: Es wird erwartet, dass Lucy an acht Trojanern vorbeikommt, wobei einige möglicherweise bis zu 100-mal größer als Dinkinesh sind.

F: Wann wird Lucy ihre Mission abschließen?

A: Lucys Mission soll im Jahr 2033 mit Begegnungen mit den letzten beiden Asteroiden enden.

F: Warum ist Lucy nach dem Fossil „Lucy“ benannt?

A: Lucy ist nach dem berühmten Fossil eines menschlichen Vorfahren benannt, das in den 1970er Jahren in Äthiopien entdeckt wurde.