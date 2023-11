Drohendes Rendezvous: Raumsonde Lucy nähert sich Dinkinesh im Asteroidengürtel

By

Die NASA-Raumsonde Lucy steht vor einem aufregenden Meilenstein ihrer Mission. Nachdem die Raumsonde in den letzten zwei Jahren Millionen von Kilometern zurückgelegt hat, nähert sie sich nun ihrem ersten Ziel – Dinkinesh im Hauptasteroidengürtel. Diese Begegnung ist eine wichtige Vorbereitung für Lucys zukünftige Erkundung der trojanischen Asteroiden des Jupiter.

Am 12. November um 54:1 Uhr ET erreicht Lucy seine größte Annäherung an Dinkinesh und kommt auf eine Entfernung von etwa 265 Meilen (425 Kilometer). Dieser bedeutende Meilenstein markiert das erste Mal, dass Lucy eine detaillierte Ansicht eines Objekts liefert, das zuvor durch die Linse von Teleskopen nur als entfernte Unschärfe erschienen war.

Lucy beobachtet Dinkinesh seit dem 3. September visuell. Das Team der Mission hat der Raumsonde kürzlich ein letztes Wissensupdate geschickt, ein Datenpaket mit den neuesten Informationen über die relativen Positionen der Raumsonde und des Asteroiden. Ausgestattet mit diesen Daten wird Lucy die verbleibende Distanz von etwa einer halben Million Meilen (800,000 Kilometer) zurücklegen, um den Asteroiden zu erreichen.

Etwa eine Stunde vor ihrer größten Annäherung wird Lucy ihr Terminal-Tracking-System aktivieren, um Dinkineshs Position zu überwachen. Zu diesem Zeitpunkt wird die Raumsonde etwa 10,000 Kilometer vom Asteroiden entfernt sein. Aufgrund der geringen Größe von Dinkinesh kann das System den Asteroiden erst wenige Augenblicke vor Lucys größter Annäherung vollständig erfassen.

Der bevorstehende Vorbeiflug wird auch als erster Test für Lucys Terminal-Tracking-System dienen. Dieses autonome System ist darauf ausgelegt, den Asteroiden präzise zu lokalisieren und im Sichtfeld der Instrumente zu halten. Während der letzten acht Minuten des Vorbeiflugs wird Lucy mithilfe ihres Farbbildsensors und Infrarotspektrometers, zusammen bekannt als L'Ralph-Instrument, wichtige Daten sammeln.

Mark Effertz, Lucys Chefingenieur bei Lockheed Martin Space, erklärte, dass interaktive Befehle aufgrund der erheblichen Zeitverzögerung von etwa 30 Minuten für die Übertragung von Funksignalen zwischen der Raumsonde und der Erde nicht möglich seien, wenn Lucy in die Weiten des Weltraums vordringe. Daher sind alle wissenschaftlichen Beobachtungen vorprogrammiert, um sicherzustellen, dass das Raumschiff autonom arbeitet.

Nach dem Vorbeiflug wird Lucy eine weitere Stunde damit verbringen, Dinkinesh zu fotografieren und zu verfolgen, bevor sie sich neu orientiert, um die Kommunikation mit der Erde wiederherzustellen. In den nächsten vier Tagen wird Lucys hochauflösende Kamera L'LORRI weiterhin detaillierte Bilder des Asteroiden aufnehmen.

Die im Oktober 2021 gestartete Lucy-Mission hat vor allem das Ziel, die trojanischen Asteroiden zu untersuchen, eine Ansammlung von Gesteinskörpern, die Jupiter auf seiner Umlaufbahn um die Sonne führen und ihm folgen. Ab 2027 wird Lucy seine Tour zu den trojanischen Asteroiden beginnen, beginnend mit Eurybates und seinem Doppelsternpaar Queta, dann Polymele und seinem Doppelsternpartner Leucus, gefolgt von Orus und schließlich dem Doppelsternpaar Patroklos und Menoetius.

Als interessante Nebenbemerkung wurde Dinkinesh Anfang des Jahres zu Lucys Liste der Asteroidenziele hinzugefügt, um als Testgelände für die Instrumente der Raumsonde vor ihrer Ankunft im Jupitersystem zu dienen. Der Asteroid erhielt offiziell den Namen Dinkinesh, nachdem er seit seiner Entdeckung im Jahr 1999 lange Zeit unbenannt blieb. Sein Name, der auf Amharisch, der äthiopischen Sprache, „Du bist wunderbar“ bedeutet, ist eine Hommage an das Fossil einer menschlichen Vorfahrin, das als „Lucy“ bekannt ist. ”

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist der Zweck der Mission der Raumsonde Lucy?

Die Mission der Raumsonde Lucy besteht darin, die trojanischen Asteroiden zu untersuchen, eine Gruppe von Himmelskörpern, die neben Jupiter die Sonne umkreisen. Durch die Erforschung dieser Asteroiden wollen Wissenschaftler Einblicke in die Frühgeschichte des Sonnensystems gewinnen.

Was ist das Terminalverfolgungssystem der Raumsonde Lucy?

Das Terminal-Tracking-System der Raumsonde Lucy ist ein autonomes System, das den beobachteten Asteroiden genau lokalisieren und sicherstellen soll, dass er im Sichtfeld der Bordinstrumente bleibt.

Mit welchen Instrumenten sammelt Lucy Daten bei Vorbeiflügen?

Bei Vorbeiflügen nutzt Lucy das L'Ralph-Instrument, das aus einem Farbbildgeber und einem Infrarotspektrometer besteht. Mit diesen Instrumenten kann die Raumsonde wertvolle Daten über die Zusammensetzung und Eigenschaften der Asteroiden sammeln, auf die sie trifft.

Warum wurde der Asteroid Dinkinesh als Ziel für Lucy ausgewählt?

Dinkinesh wurde als Ziel für Lucy ausgewählt, um die Instrumente des Raumschiffs vor seiner Ankunft im Jupitersystem zu testen. Darüber hinaus wurde Dinkinesh offiziell nach dem Fossil „Lucy“, einer Vorfahrin des Menschen, benannt, um seine Bedeutung für unser Verständnis der Evolutionsgeschichte zu würdigen.