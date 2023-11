Neuer Artikel: Raumsonde Lucy will unbekanntes Territorium erkunden

By

Die Raumsonde Lucy der NASA begibt sich auf eine aufregende Mission, um die Geheimnisse unserer kosmischen Nachbarschaft zu erforschen. Am 1. November wird Lucy zum ersten Mal an einem Asteroiden namens Dinkinesh vorbeifliegen und damit den Beginn ihrer 12-jährigen Tour zu 10 Asteroidenobjekten markieren. Diese bahnbrechende Mission zielt darauf ab, die trojanischen Asteroiden zu untersuchen, die Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems sind und der Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne folgen.

Der Moment von Lucys Begegnung mit Dinkinesh wird mit Spannung erwartet, da er neue Erkenntnisse über diesen XNUMX Meter breiten Asteroiden enthüllen wird. Bisher konnte Dinkinesh durch Teleskope nur als ungelöster Fleck betrachtet werden. Lucys leitender Ermittler, Hal Levison, zeigte sich begeistert über den ersten Blick der Menschheit auf diesen rätselhaften Weltraumfelsen.

Lucy wurde am 16. Oktober 2021 vom Kennedy Space Center aus gestartet und hat umfangreiche Vorbereitungen für sein Rendezvous mit Dinkinesh durchlaufen. Am 16. Oktober 2022 erhielt es Schwerkraftunterstützung von der Erde und schleuderte es in Richtung des 300 Millionen Meilen entfernten Hauptasteroidengürtels.

FAQ:

F: Was sind die trojanischen Asteroiden?

A: Die Trojanischen Asteroiden sind eine Gruppe von Weltraumgesteinen, die der Umlaufbahn des Jupiter um die Sonne folgen. Es wird angenommen, dass es sich bei ihnen um Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems handelt.

F: Wie alt sind die trojanischen Asteroiden?

A: Diese Asteroiden sind wahrscheinlich mindestens 4.6 Milliarden Jahre alt und stammen aus der Zeit der Entstehung unseres Sonnensystems.

F: Was wird Lucys Mission enthüllen?

A: Lucys Mission zielt darauf ab, diese ursprünglichen „Fossilien“ unseres Sonnensystems zu untersuchen und Einblicke in die Zusammensetzung der Elemente während der frühen Entstehung der Erde zu gewinnen.

Während Lucy sich Dinkinesh nähert, wird es einen wichtigen Test seiner Instrumente durchlaufen, bevor es sein endgültiges Ziel erreicht – die trojanischen Asteroiden. Trackingsysteme, Farbbildgeber, Infrarotspektrometer und hochauflösende Kameras werden eingesetzt, um wertvolle Daten über die Zusammensetzung und Eigenschaften von Dinkinesh zu sammeln.

Nachdem sie sich von Dinkinesh verabschiedet hat, wird Lucy bei ihrem nächsten Abenteuer im Dezember 2024 für eine weitere Schwerkraftunterstützung zurück zur Erde führen. Nachfolgende Vorbeiflüge an anderen Hauptkörpern des Asteroidengürtels erwarten Sie, darunter der Weltraumfelsen 52246 Donaldjohanson und die trojanischen Asteroiden 3548 Eurybates und 15094 Polymele.

Lucys Mission stellt eine beispiellose Gelegenheit dar, die Geheimnisse der Geschichte unseres Sonnensystems zu lüften. Durch die Untersuchung dieser alten Asteroiden hoffen Wissenschaftler, weitere Einblicke in die Ursprünge unserer kosmischen Nachbarschaft und die Elemente zu gewinnen, die unseren Planeten geformt haben.

Quellen: NASA (URL: https://www.nasa.gov/)