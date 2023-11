Die Lucy-Sonde der NASA entdeckt überraschende binäre Gesteine ​​rund um den Asteroiden Dinkinesh

By

Die NASA-Sonde Lucy machte kürzlich bei ihrem Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh eine faszinierende Entdeckung. Die ursprüngliche Annahme war, dass Dinkinesh einen einzigen Mond hatte, aber neue Bilder der Sonde enthüllten etwas viel Faszinierenderes – der um Dinkinesh kreisende Satellit besteht in Wirklichkeit aus zwei Weltraumgesteinen, die durch Gravitation zusammengekommen sind. Astronomen bezeichnen diese gepaarten Asteroiden als „Kontaktdoppelsterne“.

Dieser unerwartete Befund kam ans Licht, als sich die Helligkeit von Dinkinesh zu ändern begann, als sich die Lucy-Sonde ihm näherte. Bei näherer Betrachtung stellten NASA-Wissenschaftler fest, dass der Satellit des Asteroiden zwei Lappen hatte, die einander zu berühren schienen. Dies wurde jedoch erst in den zusätzlichen Bildern der Sonde deutlich, die kurz vor und nach der größten Annäherung aufgenommen wurden.

Das Vorhandensein eines Kontaktbinärsystems um Dinkinesh überraschte Wissenschaftler, da es das erste Mal war, dass die NASA ein solches Phänomen beobachtete, bei dem ein Asteroid einen anderen umkreist. John Spencer, Lucys stellvertretender Projektwissenschaftler, drückte sein Erstaunen aus und erklärte: „Wir hatten ungewöhnliche Schwankungen in der Helligkeit von Dinkinesh beobachtet, die auf die Anwesenheit einer Art Mond hindeuteten. Allerdings hätten wir nie mit so etwas Außergewöhnlichem gerechnet.“

Die Mission der Lucy-Sonde zur Erforschung von Asteroiden wird sicherlich weitere Überraschungen bringen. Im Laufe von 12 Jahren wird Lucy Vorbeiflüge an bis zu 10 „trojanischen“ Asteroiden durchführen, die sich die Umlaufbahn des Jupiter teilen, um Einblicke in die frühe Planetenentstehung in unserem Sonnensystem zu gewinnen.

Nachdem Lucy ihren Besuch in Dinkinesh abgeschlossen hat, kehrt sie nun zurück zur Erde, um sie mithilfe einer „Schwerkraftunterstützung“ weiter in das Sonnensystem zu befördern. Nach diesem Manöver wird die Raumsonde durch den Hauptasteroidengürtel reisen und im Jahr 2025 den Asteroiden Donaldjohanson beobachten, bevor sie im Jahr 2027 die Trojanischen Asteroiden erreicht.

Insgesamt unterstreicht diese Entdeckung die dynamische und komplexe Natur von Asteroiden in unserem Sonnensystem. Während Lucy seine Mission fortsetzt, warten die Wissenschaftler gespannt darauf, welche weiteren Überraschungen sie enthüllen wird.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was hat die Lucy-Sonde rund um den Asteroiden Dinkinesh entdeckt?

Die Lucy-Sonde entdeckte, dass der Satellit, der den Asteroiden Dinkinesh umkreist, tatsächlich aus zwei Weltraumgesteinen besteht, die durch Gravitation zusammengekommen sind. Diese gepaarten Asteroiden werden als „Kontakt-Binärdateien“ bezeichnet.

2. Warum ist diese Entdeckung bedeutsam?

Die NASA hat noch nie zuvor einen Kontaktstern beobachtet, der einen anderen Asteroiden umkreist, was es zu einem unerwarteten und faszinierenden Befund macht. Es trägt zu unserem Verständnis der komplexen Natur von Asteroiden im Sonnensystem bei.

3. Was ist der Zweck der Lucy-Mission der NASA?

Ziel der Lucy-Mission ist es, Asteroiden zu untersuchen und Einblicke in die frühe Planetenentstehung in unserem Sonnensystem zu gewinnen. Durch Vorbeiflüge an trojanischen Asteroiden und Beobachtungen im Hauptasteroidengürtel wird Lucy wertvolle Daten beisteuern.

4. Was ist ein Manöver mit „Schwerkraftunterstützung“?

Bei der Schwerkraftunterstützung handelt es sich um eine Technik, die von Raumfahrzeugen verwendet wird, um Geschwindigkeit zu gewinnen und ihre Flugbahn anzupassen, indem sie die Anziehungskraft eines Himmelskörpers nutzen. In diesem Fall nutzt die Lucy-Sonde die Schwerkraft der Erde, um weiter in das Sonnensystem vorzudringen.

5. Welche Asteroiden wird Lucy als nächstes besuchen?

Nach ihrer Begegnung mit Dinkinesh wird Lucy im Jahr 2025 den Asteroiden Donaldjohanson beobachten, bevor sie im Jahr 2027 die Trojanischen Asteroiden erreicht. Diese Vorbeiflüge werden mehr Möglichkeiten für wissenschaftliche Erkundungen und Entdeckungen bieten.