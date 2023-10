Die Raumsonde Lucy steht kurz vor der ersten Begegnung mit einem Asteroiden auf ihrer 12-jährigen Reise

By

Die Raumsonde Lucy nähert sich auf ihrer ehrgeizigen 12-jährigen Mission, acht verschiedene Asteroiden zu besuchen, stetig ihrem ersten Ziel. Nachdem sie seit ihrem Start im Oktober 33 über 54 Millionen Meilen (2021 Millionen Kilometer) zurückgelegt hat, ist Lucy nun etwa 4.7 Millionen Meilen (7.6 Millionen Kilometer) von ihrem Ziel entfernt, einem kleinen Asteroiden namens Dinikinesh. Allerdings muss Lucy laut NASA noch 16 Millionen Kilometer zurücklegen, bevor sie am 25. November Dinikinesh erreicht.

In den letzten Wochen beobachtete das Lucy-Missionsteam eine Zunahme der Helligkeit, je näher die Raumsonde dem Asteroiden kam. Am 3. September gelang es Lucy, einen ersten Blick auf Dinikinesh zu erhaschen, und seitdem ist sie schrittweise auf ihn zugekommen. Die hochauflösende Kamera der Raumsonde, L'LORRI, wurde verwendet, um im Rahmen eines optischen Navigationsprogramms eine Reihe von Bildern aufzunehmen. Dieses Programm bestimmt die relative Position des Raumfahrzeugs und seines Ziels, indem es die scheinbare Position des Asteroiden vor dem Sternenhintergrund analysiert und so einen präzisen Vorbeiflug gewährleistet.

Kürzlich führte Lucy am 29. September ein kleines Manöver zur Flugbahnkorrektur durch, das ihre Geschwindigkeit um etwa 0.1 Meilen pro Stunde (6 Zentimeter pro Sekunde) anpasste. Diese Anpassung wird es Lucy ermöglichen, während seines Vorbeiflugs innerhalb von 265 Meilen (425 Kilometern) am Asteroiden vorbeizufliegen. Bei Bedarf können im Oktober weitere Anpassungen der Flugbahn vorgenommen werden.

Trotz eines vorübergehenden Kommunikationsausfalls zwischen dem 6. Oktober und Mitte Oktober, als die Raumsonde aus Sicht der Erde hinter der Sonne vorbeiflog, sammelte Lucy weiterhin Bilder des Asteroiden. Diese Bilder werden zur Erde übertragen, sobald die Kommunikation mit Lucy wiederhergestellt ist.

Dinikinesh, ein kleiner Asteroid im Hauptasteroidengürtel, ist nur etwa eine halbe Meile (1 Kilometer) breit. Es wurde in die Reiseroute der Lucy-Mission aufgenommen, um das Terminal-Tracking-System der Raumsonde zu testen, das eine präzise Bildgebung bei Hochgeschwindigkeitsbegegnungen mit Asteroiden ermöglicht.

Lucys Reise durch die trojanischen Asteroiden beginnt im Jahr 2027 und beginnt mit einem Besuch bei Eurybates und seinem binären Partner Queta. Es folgen Begegnungen mit Polymele und seinem binären Partner Leucus sowie Orus und dem binären Paar Patroclus und Menoetius. Die Trojaner sind eine Gruppe von Asteroiden, die Jupiter auf seiner Umlaufbahn um die Sonne vorantreiben und verfolgen.

Die Lucy-Mission, benannt nach dem berühmten Australopithecine-Fossil, das 1974 entdeckt wurde, zielt darauf ab, unser Verständnis der frühen Geschichte unseres Sonnensystems durch die Erforschung dieser vielfältigen Asteroiden zu vertiefen. Dinikinesh, sein erstes Ziel, wurde ausgewählt, um die Fähigkeiten der Raumsonde zu demonstrieren und ihre Bildgebungsfähigkeiten bei Hochgeschwindigkeitsbegegnungen mit Asteroiden zu verfeinern.

