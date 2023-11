Die Lucy-Mission: Die Geheimnisse der Asteroiden enthüllen

Asteroiden erregen seit langem die Fantasie von Wissenschaftlern und der breiten Öffentlichkeit gleichermaßen. Diese Himmelsgesteine, Überreste der Entstehung unseres Sonnensystems, stellten im Laufe der Geschichte nicht nur eine Bedrohung für die Erde dar, sondern spielten auch eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Schicksals unseres Planeten. Ein Beispiel dafür ist der kolossale Asteroideneinschlag, der vor 65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier auslöste. Um die Unsicherheiten im Zusammenhang mit engen Annäherungen zu minimieren und möglicherweise zukünftige Auswirkungen vorherzusagen, startete die NASA die Lucy-Mission, ein bahnbrechendes Unterfangen, das darauf abzielte, diese rätselhaften Weltraumgesteine ​​aus der Nähe zu untersuchen.

Was genau ist also die Lucy-Mission? Lucy wurde am 16. Oktober 2021 vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, gestartet und ist eine NASA-Mission zur Erforschung der Trojaner – einer Gruppe von Asteroiden, die in zwei Schwärmen die Sonne umkreisen. Im Gegensatz zu den meisten Asteroiden im Asteroidengürtel befinden sich diese Trojaner Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Durch die Untersuchung dieser fernen Trojaner möchte Lucy die Geheimnisse ihrer Zusammensetzung lüften und Licht auf die Ursprünge und Entwicklung unseres Sonnensystems werfen.

Kürzlich erreichte die Raumsonde Lucy einen bemerkenswerten Meilenstein, indem sie einen Blick auf ihren allerersten trojanischen Asteroiden Dinikinesh erhaschte, der etwa einen halben Kilometer breit ist. Heute, am 1. November, wird Lucy ihren historischen ersten Vorbeiflug an Dinikinesh durchführen und damit einen bedeutenden Moment auf ihrer 12-jährigen Reise markieren. Dieser Ansatz dient als technischer Test, um sicherzustellen, dass die Systeme und Verfahren des Raumfahrzeugs den Asteroiden effektiv im Sichtfeld seiner wissenschaftlichen Instrumente halten, selbst wenn er mit atemberaubenden Geschwindigkeiten von über 16,000 Kilometern pro Stunde vorbeirast.

Während der bevorstehende Vorbeiflug an Dinikinesh den ersten Asteroidenanflug der Lucy-Mission darstellt, hat die Raumsonde bereits eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Letztes Jahr stieß es auf einen trojanischen Asteroiden namens Polymele, der sich in der Nähe von Jupiter befindet und seltsamerweise einen eigenen Satelliten besitzt. Das Team der Lucy-Mission plante, Beobachtungen einer Sternbedeckung durchzuführen und die Auswirkungen zu untersuchen, wenn Polymele daran vorbeizog.

Auf ihrer Suche nach den Geheimnissen der trojanischen Asteroiden führte die Raumsonde Lucy im Oktober ein gewagtes Schleudermanöver durch und nutzte dabei die Anziehungskraft der Erde, um sich in unbekannte Gebiete zu begeben. Während dieses Manövers schwebte es bis zu 350 Kilometer über der Erde und erregte die Aufmerksamkeit von Himmelsbeobachtern, die über seine vorübergehende Anwesenheit staunten. Bevor sie sich weiter in die Tiefen des Weltraums wagte, machte Lucy auch ein paar Schnappschüsse vom Mond und stimmte seine Instrumente für die bevorstehende aufregende Reise ab.

Während Lucy ihre bemerkenswerte Reise durch den Kosmos fortsetzt, sind wir gespannt auf den Reichtum an Wissen, den sie über diese faszinierenden Himmelskörper freisetzen wird. Indem sie einen Blick in unsere eigene kosmische Vergangenheit wirft, hilft uns Lucy, ein tieferes Verständnis unseres Platzes im Universum, der Kräfte, die uns geformt haben, und der potenziellen zukünftigen Bedrohungen zu erlangen, die jenseits der Grenzen unseres Heimatplaneten lauern.

