New Horizons: Lucys erste Begegnung mit einem Weltraumfelsen

Die Lucy-Mission der NASA wird einen bedeutenden Meilenstein erreichen, da sie sich auf ihre erste Begegnung mit einem Weltraumfelsen vorbereitet. Die im Oktober 2021 gestartete Raumsonde wird am Mittwoch an dem kleinen Asteroiden Dinkinesh vorbeifliegen und sich bei der größten Annäherung bis auf 265 Meilen (425 Kilometer) an dessen Oberfläche heranbewegen. Dies ist ein aufregender Moment für die Lucy-Mission, da sie die Möglichkeit bietet, Daten und Bilder eines Objekts zu erfassen, das in Teleskopen bisher nur als unaufgelöster Fleck beobachtet wurde.

Dinkinesh ist etwa einen Kilometer breit und liegt im Hauptasteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Es wurde erstmals 1 durch gemeinsame Bemühungen der NASA, der US Air Force und des LINEAR-Programms des Massachusetts Institute of Technology entdeckt, das darauf abzielt, potenziell gefährliche Asteroiden zu identifizieren.

Im Gegensatz zu anderen aktuellen Missionen, die Asteroiden umkreisen, wird Lucy seine Flugbahn fortsetzen und während seiner 10-jährigen Reise an insgesamt 12 Asteroiden vorbeifliegen. Während dieser Vorbeiflüge erreicht die Raumsonde Geschwindigkeiten von etwa 10,000 Meilen pro Stunde (4.5 Kilometer pro Sekunde).

Zusätzlich zum Testen der Ausrüstung wird Lucys enge Annäherung an Dinkinesh den Astronomen wertvolle Erkenntnisse liefern. Es wird dabei helfen, die Verbindungen zwischen größeren Asteroiden des Hauptgürtels und kleineren erdnahen Asteroiden zu bestimmen, von denen einige potenzielle Bedrohungen für unseren Planeten darstellen könnten.

Während Lucys Hauptziel darin besteht, Jupiters trojanische Asteroidenschwärme zu erforschen, die noch erforscht werden müssen, bedeutet die Begegnung der Mission mit Dinkinesh einen wichtigen Schritt in ihrer Gesamtmission. Bisherige Einblicke in die Trojaner beschränkten sich aufgrund ihrer Entfernung auf künstlerische Darstellungen oder Animationen. Lucys hochauflösende Bilder werden Wissenschaftlern ein besseres Verständnis dieser mysteriösen Asteroiden ermöglichen.

Häufigste Fragen

1. Wie wird Lucy Daten und Bilder von Dinkinesh erfassen?

Lucy wird Farb- und Schwarzweißkameras, ein Thermometer und ein Infrarot-Bildspektrometer verwenden, um die Oberfläche des Asteroiden zu beobachten. Das Raumschiff wird über seine Antenne mit der Erde kommunizieren.

2. Was werden Wissenschaftler aus dem Vorbeiflug an Dinkinesh lernen?

Die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten werden zu einem besseren Verständnis kleiner erdnaher Asteroiden und ihrer möglichen Herkunft aus größeren Asteroiden des Hauptgürtels beitragen. Es wird Einblicke in den Entstehungsprozess dieser Objekte und ihre Beziehung zu potenziell gefährlichen erdnahen Asteroiden bieten.

3. Wie vielen Asteroiden wird Lucy während ihrer Mission begegnen?

Lucy wird während seiner 10-jährigen Reise an insgesamt 12 Asteroiden vorbeifliegen und den Wissenschaftlern ein umfassendes Verständnis dieser Himmelsobjekte vermitteln.

Quellen:

– NASA: nasa.gov