NASA-Raumsonde Lucy beginnt Reise zum Jupiter, Begegnung mit erstem Asteroiden

Die NASA-Raumsonde Lucy hat ihre ehrgeizige Mission zur Erforschung der trojanischen Asteroiden in der Nähe von Jupiter begonnen. Die Raumsonde absolvierte kürzlich einen Vorbeiflug am Asteroiden Dinkinesh und markierte damit die erste Begegnung auf ihrer Reise.

Dinkinesh, etwa 300 Millionen Meilen entfernt im Hauptasteroidengürtel gelegen, diente Lucys Instrumenten als Testlauf, bevor sie die wichtigeren Ziele vor ihnen erreichte. Obwohl Dinkinesh nur eine halbe Meile breit ist, ebnet es den Weg für die Erforschung größerer Asteroiden, die auf der Lauer liegen.

Lucys Hauptziel ist die Erforschung der Trojaner, bei denen es sich vermutlich um Überreste des frühen Sonnensystems handelt. Diese Schwärme unerforschter Asteroiden kreisen in der Nähe von Jupiter und gelten als Zeitkapseln der Entstehung des Sonnensystems. Das Raumschiff wird an acht Trojanern vorbeifliegen, die schätzungsweise 10 bis 100 Mal größer als Dinkinesh sind, bevor es seine Mission im Jahr 2033 abschließt.

Hal Levison, der leitende Wissenschaftler am Southwest Research Institute, zeigte sich begeistert über die Begegnung. Dinkinesh war bisher ein ungelöster Fleck bei Teleskopbeobachtungen. Nun bietet Lucys unmittelbare Nähe die Möglichkeit, wertvolle Daten und Bilder zu sammeln.

Benannt nach den berühmten 3.2 Millionen Jahre alten Skelettresten, die in Äthiopien gefunden wurden, wird Lucy ihre Reise fortsetzen und auf einen Asteroiden treffen, der nach einem der Entdecker des Fossils von Lucy, Donald Johanson, benannt ist.

Trotz eines lockeren Solarflügels an der Raumsonde gehen Fluglotsen davon aus, dass sie stabil genug ist, um die Mission erfolgreich abzuschließen. Während Lucy keine Proben sammelt oder Boxenstopps einlegt, wird es seine Erkenntnisse im Laufe der nächsten Woche zur Erde zurücksenden und so einen beispiellosen Blick auf diese Himmelskörper teilen.

Mit den jüngsten Fortschritten bei der Asteroidenforschung, einschließlich Probenrückgaben und Missionen zu einzigartigen Asteroiden wie Psyche, erweitert die Lucy-Mission der NASA unser Verständnis der Geschichte des Sonnensystems um eine weitere Dimension.

FAQ:

F: Was ist Lucys Hauptziel?

A: Lucy möchte die Trojaner untersuchen, die Asteroidenschwärme in der Nähe von Jupiter, die Einblicke in das frühe Sonnensystem liefern.

F: Wie viele Asteroiden wird Lucy besuchen?

A: Lucy wird an acht Trojanern vorbeikommen, von denen angenommen wird, dass sie deutlich größer sind als der kürzlich angetroffene Dinkinesh.

F: Wird Lucy Proben sammeln?

A: Nein, Lucys Mission konzentriert sich auf Beobachtung und Datenerfassung.