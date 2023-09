Die atemberaubende Schönheit und das wissenschaftliche Potenzial des Shackleton-Kraters auf dem Mond

By

Der Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA hat ein atemberaubendes Mosaikbild des Shackleton-Kraters aufgenommen und zeigt dessen immense Größe und wissenschaftliche Bedeutung. Mit einem Durchmesser von 12.4 Meilen (20 km) übertrifft dieser Mondkrater in puncto Größe viele seiner Gegenstücke auf der Erde. Der am Südpol des Mondes gelegene Shackleton-Krater ist aufgrund seiner Fülle an Ressourcen und potenziellen wissenschaftlichen Entdeckungen ein vielversprechender Ort für die Erkundung.

Das zusammengesetzte Bild des Shackleton-Kraters wurde anhand von Fotos erstellt, die mit der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) des LRO aufgenommen wurden, und Daten, die mit dem von der NASA entwickelten ShadowCam-Instrument auf der Raumsonde Koran Danuri gesammelt wurden. Dieser Aussichtspunkt aus der Mondumlaufbahn bietet eine einzigartige Perspektive auf den Einschlag, der vor langer Zeit diesen kolossalen Krater geformt hat. Der Einschlag, der wahrscheinlich durch ein riesiges Stück Weltraumschrott verursacht wurde, führte zu einer tiefgreifenden Zerstörung der Mondoberfläche.

Die vom LRO durchgeführte Analyse enthüllt das bemerkenswerte Rückschlagmuster, bei dem die stark erhitzten Auswürfe des Einschlags über dem Südpol des Mondes landeten. Heute sind die Tiefen des Shackleton-Kraters extrem kalt, wodurch wertvolle Ressourcen, die durch Asteroiden- und Kometeneinschläge freigesetzt werden, erhalten bleiben. Zu diesen Ressourcen gehören Helium-3, ein potenzieller Brennstoff für die Kernfusion, sowie Uran, Thorium und Wassereis. Wassereis birgt das Potenzial, zukünftige Mondbewohner zu ernähren, indem es sowohl Trinkwasser liefert als auch Raketentreibstoff und Oxidationsmittel herstellen kann.

Auch wenn das Foto möglicherweise nicht das detaillierte wissenschaftliche Potenzial des Shackleton-Kraters offenbart, erkennt die NASA seine Bedeutung als Ziel für die menschliche Erforschung an. Tatsächlich gibt es derzeit eine Robotermission, die seine Oberfläche erkundet. Die beeindruckende Schönheit und die wissenschaftlichen Möglichkeiten dieses Mondwunders erinnern uns an unsere eigene Verletzlichkeit als Lebewesen auf der Erde.

Quellen: NASA