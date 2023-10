NASA startet Laserkommunikationssystem zur Internationalen Raumstation

Die NASA bereitet sich darauf vor, nächsten Monat ein Laserkommunikationssystem zur Internationalen Raumstation (ISS) zu schicken. Das als ILLUMA-T bekannte System wird auf dem Außenmodul der ISS installiert. Sein Zweck besteht darin, Laserkommunikation mit hoher Datenrate von der Raumstation zum Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) der NASA zu demonstrieren, das die Daten dann zurück zur Erde überträgt.

LCRD wurde 2021 gestartet und sendet derzeit Daten mit einer Geschwindigkeit von 1.2 Gbit/s aus der geosynchronen Umlaufbahn zur Erde. Als Relaissatellit ermöglicht LCRD Weltraummissionen, ihre Daten über Laserverbindungen an das Relais zu senden, das sie dann an Bodenstationen auf der Erde überträgt. Durch die Kombination von ILLUMA-T und LCRD wird das erste Zwei-Wege-Laserkommunikations-Relaissystem der NASA entstehen.

Der Vorteil von Lasersystemen gegenüber herkömmlichen Kommunikationsmethoden besteht darin, dass sie höhere Datenraten bieten und gleichzeitig leichter sind und weniger Strom benötigen. Dies ist besonders beim Entwurf von Raumfahrzeugen von Vorteil.

Die ILLUMA-T-Nutzlast wird vom Goddard Space Flight Center der NASA in Zusammenarbeit mit dem Johnson Space Center und dem Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) des Massachusetts Institute of Technology verwaltet. Der Start des Laserkommunikationssystems ist für den 5. November an Bord der Raumsonde SpaceX Dragon vom Kennedy Space Center der NASA in Florida geplant.

Neben ILLUMA-T wird die Raumsonde Dragon auch andere Experimente, Hardware und Vorräte für die Besatzung der Expedition 70 transportieren. Ein solches Experiment ist das Atmospheric Waves Experiment (AWE), das die Eigenschaften und Bewegung atmosphärischer Schwerewellen messen wird. Ziel von AWE ist es, unser Verständnis der Erdatmosphäre, des Wetters und des Klimas zu verbessern und Strategien zur Abmilderung der Auswirkungen des Weltraumwetters zu entwickeln.

Quelle: NASA