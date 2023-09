Ausdauer und der Ingenuity-Helikopter auf dem Mars

By

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT werden Bedenken hinsichtlich der ethischen Auswirkungen künstlicher Intelligenz ausführlich diskutiert. Viele befürchten, dass KI zum Aussterben der Menschheit oder zum Verlust von Arbeitsplätzen führen könnte. Es gibt jedoch einen anderen Ansatz zur Integration von KI am Arbeitsplatz, der diese ethischen Fallstricke vermeidet. Die Roboter-Raumfahrzeugteams der NASA sind ein Beispiel dafür, wie Menschen und Roboter zusammenarbeiten können, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Die Idee, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, ist eine weit verbreitete Angst im Zusammenhang mit KI. Empirische Belege zeigen jedoch, dass Automatisierung nicht unbedingt zu Kostensenkungen führt, sondern vielmehr die Ungleichheit erhöht. Gemischte Autonomiesysteme, bei denen Menschen und Roboter zusammenarbeiten, bieten eine Alternative zum vollständigen Ersatz. In diesen Systemen agieren Menschen und Roboter im selben System und beeinflussen sich gegenseitig in ihren Handlungen. Dieser Ansatz kann dazu beitragen, die Probleme der Geisterarbeit zu vermeiden, bei der Menschen mit sinnlosen Aufgaben belastet werden, die möglicherweise automatisiert werden könnten.

Die Forschung mit Roboter-Raumfahrzeugteams bei der NASA zeigt, dass der Aufbau von Mensch-Roboter-Teams anstelle des Ersatzes von Menschen viele der ethischen Probleme mit KI lösen kann. Diese Teams nutzen die Stärken von Menschen und Robotern und arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin. Beispielsweise können Roboter zu körperlich gefährlichen Aufgaben geschickt werden, während Menschen das nötige Fachwissen und die Entscheidungsfähigkeit mitbringen. Durch die Erweiterung und Erweiterung menschlicher Fähigkeiten durch Robotik können Unternehmen starke Mensch-Roboter-Teams bilden.

Eine der ethischen Herausforderungen bei der KI ist die Datennutzung und -erfassung. Generative KI-Schulungen an der Arbeit von Künstlern ohne deren Zustimmung und voreingenommene kommerzielle Datensätze geben Anlass zur Sorge. Allerdings verlassen sich Roboter auf dem Mars bei der Ausführung ihrer Aufgaben auf visuelle und Entfernungsinformationen und vermeiden so einige der ethischen Dilemmata, die mit der Nutzung sozialer Daten in der KI verbunden sind.

Ein weiterer zu berücksichtigender Aspekt sind die emotionalen Verbindungen, die mit Robotern hergestellt werden können. Soldaten trauern um kaputte Drohnen auf dem Schlachtfeld und Familien entwickeln eine Bindung zu ihren Heimrobotern. Diese emotionale Verbindung entsteht aus einem Gefühl der Fürsorge für die Maschinen und kann die Qualitäten verstärken, die Menschen zu Menschen machen.

In Branchen, in denen KI möglicherweise Arbeitskräfte ersetzen könnte, kann ein Fokus auf clevere Mensch-Maschine-Partnerschaften die menschlichen Fähigkeiten verbessern, anstatt sie zu beeinträchtigen. KI kann Drehbuchteams unterstützen, indem sie spontane Informationen bereitstellt, Künstlern bei der Entwicklung von Algorithmen für Kreativität helfen und Softwareteams bei der Fehlersuche unterstützen. Diese Partnerschaften beseitigen zwar nicht alle ethischen Bedenken im Zusammenhang mit KI, bieten jedoch einen humaneren und ethischeren Ansatz für die Integration von Technologie am Arbeitsplatz.

