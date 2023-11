Astronomen machen bahnbrechende Entdeckung: Sieben „sengende“ Planeten in neuem System enthüllt

By

Eine bahnbrechende Entdeckung im Bereich der Weltraumforschung hat Astronomen weltweit begeistert. Mithilfe von Daten des stillgelegten Kepler-Weltraumteleskops der NASA haben Wissenschaftler ein brandneues System entdeckt, das über sieben glühend heiße Planeten verfügt. Diese Himmelskörper umkreisen einen fernen Stern, der wider Erwarten größer und heißer ist als unsere eigene Sonne.

Die kürzlich entdeckten Planeten werden als „brütend heiß“ und „in intensiver Hitze gebadet“ beschrieben und befinden sich in unmittelbarer Nähe ihres sonnenähnlichen Muttersterns. Tatsächlich ist dieser Stern um 10 % größer als unsere Sonne und strahlt etwa 5 % heißere Wärme aus. Infolgedessen erfahren diese Planeten mehr Wärme pro Flächeneinheit als jeder andere Planet in unserem eigenen Sonnensystem.

Jeder dieser neu entdeckten Planeten ist aufgrund seiner Größe größer als die Erde. Die beiden innersten Planeten sind etwas größer, während die restlichen fünf wesentlich größer sind und etwa die doppelte Größe unseres Planeten erreichen. Astronomen glauben, dass die inneren Planeten wahrscheinlich eine Gesteinszusammensetzung mit potenziell dünnen Atmosphären aufweisen, während die fünf äußeren Planeten voraussichtlich dickere Atmosphären haben.

Das System wurde als Kepler-385-System bezeichnet und ist eine Hommage an die entscheidende Rolle, die das ausgemusterte Teleskop bei seiner Entdeckung spielte. Dieses bemerkenswerte System wird nun in einen prestigeträchtigen Katalog von Planetenkandidaten aufgenommen, der vom Kepler-Teleskop zusammengestellt wurde. Der Katalog enthält fast 4,400 Planetenkandidaten, darunter über 700 Multiplanetensysteme – ein erstaunlicher Befund, da man selten auf Systeme mit mehr als sechs Planetenkandidaten stößt.

Ziel dieses neuen Katalogs ist es, Astronomen eine umfassende und präzise Liste von Systemen zu liefern und letztendlich tiefere Einblicke in die Eigenschaften von Exoplaneten zu ermöglichen. Es unterstreicht den unverzichtbaren Beitrag der Kepler-Mission der NASA zur Suche nach Exoplaneten.

Jack Lissauer, Forschungswissenschaftler am Ames Research Center der Nasa im kalifornischen Silicon Valley und Hauptautor der Studie zur Einführung des neuen Katalogs, erklärt: „Unser aktualisierter Katalog enthält die bisher genaueste Liste der Kepler-Planetenkandidaten und ihrer Eigenschaften. Die Kepler-Mission war Vorreiter bei der Entdeckung von Exoplaneten, und diese unschätzbare Ressource wird unser Verständnis dieser fernen Welten erheblich bereichern.“

