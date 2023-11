Neue Entdeckungen durch das Kepler-Weltraumteleskop der NASA entdeckt

By

Das Kepler-Weltraumteleskop der NASA ist zwar nicht so bekannt wie Hubble oder James Webb, hat aber bedeutende Beiträge zur wissenschaftlichen Entdeckung geleistet. Die Daten des 2018 außer Betrieb genommenen Teleskops enthüllen weiterhin aufregende Enthüllungen. Kürzlich leitete ein Forscherteam eine Studie, die die Existenz von sieben glühend heißen Exoplaneten enthüllte, die einen einzelnen Stern umkreisen.

Diese Exoplaneten, die sich im Kepler-385-System befinden, sind größer als die Erde, aber kleiner als Neptun. Ihre Nähe zum Stern führt zu einer enormen Wärmemenge pro Flächeneinheit, die alles in unserem eigenen Sonnensystem übertrifft.

Innerhalb dieses Systems spielt ein sonnenähnlicher Stern eine zentrale Rolle. Es ist geringfügig größer und heißer, mit einem um 10 % größeren Radius und einer um 5 % höheren Temperatur. Die beiden inneren Planeten haben eine Größe, die an die Erde erinnert, und sind wahrscheinlich felsig mit dünnen Atmosphären. Andererseits sind die übrigen fünf Planeten deutlich größer, haben einen Radius, der doppelt so groß ist wie der der Erde, und sind von dichten Atmosphären umgeben.

Diese bahnbrechende Entdeckung ist Teil eines umfassenden Katalogs von Exoplaneten, der von NASA-Astronomen zusammengestellt wurde und die Geheimnisse dieser Himmelskörper entschlüsselt. Der Katalog bietet präzise Informationen zu Kepler-Planetenkandidaten und liefert Astronomen wertvolle Daten, um die Eigenschaften von Exoplaneten im Detail zu untersuchen.

Das Kepler-385-System, das dank des neuen Katalogs in beispielloser Detailliertheit beschrieben wird, bietet Einblicke in die Vielfalt und potenzielle Bewohnbarkeit von Exoplaneten. Im Gegensatz zu früheren Katalogen, die sich hauptsächlich auf die Verbreitung von Exoplaneten konzentrierten, ermöglicht dieser Katalog ein tieferes Verständnis einzelner Planetensysteme, was zu Entdeckungen wie Kepler-385 führte.

Obwohl Keplers Hauptmission im Jahr 2013 endete, dauerte seine erweiterte Mission, bekannt als K2, bis 2018. Die Daten des Teleskops prägen weiterhin unser Verständnis des Universums und öffnen Türen für neue wissenschaftliche Untersuchungen.