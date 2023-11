Astronomen enthüllen bemerkenswertes Kepler-385-System mit einzigartigen Planeteneigenschaften

By

Astronomen haben durch die sorgfältige Analyse der Daten des ausgemusterten Kepler-Weltraumteleskops der NASA eine aufregende Entdeckung gemacht. In einer von der Raumfahrtbehörde veröffentlichten Erklärung wurde bekannt gegeben, dass ein sengendes Sieben-Planeten-System namens Kepler-385 enthüllt wurde. Dieses neu entdeckte System zeichnet sich durch seine einzigartigen Eigenschaften aus und unterscheidet es von unseren unmittelbaren kosmischen Nachbarn.

Einer der faszinierendsten Aspekte von Kepler-385 ist, dass alle sieben Planeten im System größer als die Erde, aber kleiner als Neptun sind. Dies stellt sie in eine relativ seltene Kategorie im Universum und macht sie zu außergewöhnlichen Himmelskörpern. Die intensive Hitze, die ihr Mutterstern aussendet, übersteigt die Hitze, die alle anderen Planeten oder Himmelskörper in unserem eigenen Sonnensystem empfangen.

Experten zufolge bestehen zwei der Planeten, die sich näher am Stern befinden, wahrscheinlich überwiegend aus Gestein und könnten dünne Atmosphären besitzen. Im Gegensatz dazu wird erwartet, dass die fünf äußeren Planeten, die deutlich größer sind, von einer dicken Atmosphäre umgeben sind. Jeder dieser Planeten hat einen Radius, der etwa doppelt so groß ist wie der der Erde.

Die Enthüllung des Kepler-385-Systems ist ein bemerkenswerter Meilenstein im neuesten Kepler-Katalog, der fast 4,400 Planetenkandidaten umfasst. In diesem Katalog haben Forscher über 700 Multiplanetensysteme identifiziert und so unser Wissen und Verständnis über Exoplaneten weiter erweitert.

Dr. Jack Lissauer, der Hauptautor des Katalogs und Forschungswissenschaftler am Ames Research Center der NASA, zeigte sich begeistert von den Ergebnissen und erklärte: „Wir haben die bisher genaueste Liste von Kepler-Planetenkandidaten und ihren Eigenschaften zusammengestellt.“ Dieser Katalog wird Astronomen wertvolle Einblicke in die Eigenschaften von Exoplaneten liefern.

Die Kepler-Mission spielt eine entscheidende Rolle bei unserer Suche nach der Erforschung und dem Verständnis des riesigen Universums und war maßgeblich an der Entdeckung eines erheblichen Teils der bekannten Exoplaneten beteiligt. Mit diesem neuen Katalog erhalten Wissenschaftler Zugang zu unschätzbar wertvollen Informationen, die unser Verständnis dieser faszinierenden Himmelskörper vertiefen werden.

