Neue Entdeckungen auf Ganymed: Salze und organische Stoffe auf Jupiters größtem Mond gefunden

Die NASA-Raumsonde Juno hat eine bahnbrechende Entdeckung auf Ganymed, dem größten Jupitermond, gemacht. Während eines kürzlichen Vorbeiflugs im Juni 2021 entdeckte Junos Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) das Vorhandensein von Salzen und organischen Verbindungen auf der Mondoberfläche und enthüllte faszinierende Einblicke in seine Zusammensetzung und Geschichte.

Ganymed hat einen größeren Durchmesser als der Planet Merkur und besitzt unter seiner eisigen Kruste einen riesigen Ozean. Junos Analyse lieferte wertvolle Informationen über die Chemie des Mondes und die Wechselwirkungen innerhalb der Jupiteratmosphäre und seiner Monde.

Das JIRAM-Instrument identifizierte verschiedene Salze, darunter hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid und Natriumbicarbonat. Darüber hinaus entdeckte Juno möglicherweise aliphatische Aldehyde, organische Verbindungen, die wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Ganymed haben.

Die Tatsache, dass diese Verbindungen und Salze entdeckt wurden, ist angesichts der Nähe von Ganymed zum intensiven Magnetfeld des Jupiter recht bemerkenswert. Der magnetische Schild um den Äquator von Ganymed scheint die Oberfläche vor den schädlichen Auswirkungen der vom Magnetfeld des Jupiter emittierten Elektronen und schweren Ionen zu schützen und so den Erhalt dieser Substanzen zu ermöglichen.

Scott Bolton, Junos Hauptforscher vom Southwest Research Institute, erklärt: „Wir fanden die größte Menge an Salzen und organischen Stoffen in den dunklen und hellen Gebieten in Breitengraden, die durch das Magnetfeld geschützt sind. Das deutet darauf hin, dass wir die Überreste einer Tiefsee-Sole sehen, die die Oberfläche dieser gefrorenen Welt erreicht hat.“

Diese Ergebnisse werfen Fragen über die Existenz hydrothermaler Aktivität und Wechselwirkungen zwischen dem unterirdischen Ozean von Ganymed und den Gesteinen tief im Inneren des Mondes auf. Das Vorhandensein hydrothermaler Quellen oder ausgedehnter Wasser-Gesteins-Wechselwirkungen könnten für das beobachtete Salzgleichgewicht verantwortlich sein. Insbesondere Natriumsalze sind wichtige Indikatoren für Wasserveränderungen in Ganymed.

Während die Autoren der in Nature Astronomy veröffentlichten Studie die Möglichkeit anerkennen, dass auch andere Prozesse zur Bildung dieser Salze beitragen, betonen sie die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen. Ganymeds dicke Kruste und mögliche Oberflächenaustausche deuten auf eine komplexe Dynamik zwischen seiner flachen Kruste und der Oberfläche sowie auf eine mögliche externe Ablagerung dieser Salze hin.

Junos Mission, die 2011 begann, wurde aufgrund ihrer bemerkenswerten Entdeckungen bereits zweimal verlängert. Als zweite Mission zur Umlaufbahn um Jupiter nach der NASA-Sonde Galileo wirft Juno weiterhin Licht auf das Wetter, die magnetische Umgebung und die Geschichte des Gasriesen. Mit seinem geplanten Betrieb bis September 2025 verspricht Juno, weitere Geheimnisse zu enthüllen, die im größten Planeten unseres Sonnensystems und seinen faszinierenden Monden verborgen sind.

FAQ

1. Was hat die NASA-Raumsonde Juno auf Ganymed entdeckt?

Die NASA-Raumsonde Juno entdeckte Salze und organische Verbindungen auf der Oberfläche von Ganymed, dem größten Jupitermond. Diese Verbindungen bieten Einblicke in die Entstehung, Entwicklung und chemische Zusammensetzung des unterirdischen Ozeans von Ganymed.

2. Wie machte Juno diese Entdeckungen?

Juno nutzte sein Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM)-Spektrometer, um Ganymed während eines Vorbeiflugs im Juni 2021 zu analysieren. Das Instrument ermöglicht es Wissenschaftlern, die Chemie und Wechselwirkungen innerhalb der Jupiteratmosphäre und seiner Monde zu untersuchen.

3. Wie konnten die Salze und organischen Verbindungen auf Ganymed überleben?

Trotz Jupiters starkem Magnetfeld scheint der Äquator von Ganymed vor den schädlichen Auswirkungen von Elektronen und schweren Ionen geschützt zu sein. Diese schützende Umgebung ermöglicht es Salzen und organischen Verbindungen, auf der Oberfläche von Ganymed zu verbleiben.

4. Was könnte der Ursprung dieser Salze und organischen Verbindungen auf Ganymed sein?

Das Vorhandensein von Salzen und organischen Verbindungen deutet auf hydrothermale Aktivität und Wechselwirkungen zwischen dem unterirdischen Ozean von Ganymed und den Gesteinen tief im Mond hin. Diese Entdeckungen könnten auch auf Wasser-Gesteins-Wechselwirkungen oder externe Ablagerungen hinweisen.

5. Was ist Junos Mission und wie lange wird sie funktionieren?

Juno wurde 2011 gestartet und zielt darauf ab, das Wetter, die magnetische Umgebung und die Geschichte des Jupiter zu untersuchen. Seine Mission wurde zweimal verlängert und soll derzeit bis September 2025 operieren.