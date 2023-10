Erkundung der rätselhaften Tiefen der Jupiteratmosphäre

By

Haben Sie sich jemals gefragt, was sich unter den wirbelnden Wolken von Jupiter, dem größten Planeten unseres Sonnensystems, verbirgt? Ziel der Juno-Mission der NASA ist es, die Geheimnisse dieses Gasriesen aufzudecken. Während seines jüngsten Vorbeiflugs hat Juno ein beeindruckendes Bild aufgenommen, das ein rätselhaftes Porträt von Jupiter zeigt, das an ein kubistisches Meisterwerk erinnert.

Das Foto, das am 7. September während Junos 54. naher Begegnung mit Jupiter aufgenommen wurde, zeigt eine Region im äußersten Norden des Planeten namens Jet N7. Dieses fesselnde Bild zeigt ein turbulentes Schauspiel aus Wolken und Stürmen entlang des Jupiter-Terminators, der Grenze zwischen seiner Tag- und Nachtseite. Was diesen Schnappschuss wirklich bemerkenswert macht, ist der Winkel des Sonnenlichts, der stimmungsvolle Schatten wirft und das komplexe Gelände und die Besonderheiten hervorhebt.

Der Bürgerwissenschaftler Vladimir Tarasov nutzte Rohdaten von Junos JunoCam-Instrument, um dieses faszinierende Bild zu erstellen. Juno befand sich etwa 4,800 Meilen über Jupiters Wolkenoberflächen auf einer Breite von etwa 69 Grad nördlicher Breite und bescherte uns einen erhabenen Blick auf Jupiters faszinierende Ästhetik.

Während Wissenschaftler tiefer in die Erforschung dieser atemberaubenden Formationen eintauchen, hoffen sie, tiefgreifende Einblicke in die atmosphärischen Prozesse zu gewinnen, die diesen majestätischen Planeten steuern. Jede enge Begegnung mit Jupiter bietet Forschern eine einzigartige Gelegenheit, ihr Verständnis der Dynamik zu vertiefen, die in seiner ausgedehnten Atmosphäre abläuft.

FAQ:

F: Was ist Pareidolie?

A: Pareidolie ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Personen vertraute Muster wie Gesichter oder Objekte in unabhängigen oder zufälligen Reizen wahrnehmen.

F: Wie nimmt Juno Bilder von Jupiter auf?

A: Juno nutzt sein JunoCam-Instrument, das speziell für die Aufnahme hochauflösender Bilder der Jupiteratmosphäre während seiner nahen Vorbeiflüge entwickelt wurde.

F: Was ist Jupiters Terminator?

A: Der Terminator auf Jupiter ist die Grenze zwischen der beleuchteten Tagseite und der dunklen Nachtseite des Planeten.

F: Wer ist Vladimir Tarasov?

A: Vladimir Tarasov ist ein Bürgerwissenschaftler, der Junos Rohdaten nutzte, um sie in das faszinierende Bild umzuwandeln, das während des Vorbeiflugs aufgenommen wurde.

Quellen:

NASA – https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html