Neue Erkenntnisse: Salze und organische Stoffe auf Jupitermond Ganymed entdeckt

Von der Juno-Mission der NASA gesammelte Daten haben das Vorhandensein von Mineralsalzen und organischen Verbindungen auf der Oberfläche des Jupitermondes Ganymed gezeigt. Das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) an Bord der Raumsonde erlangte diese Erkenntnisse während eines nahen Vorbeiflugs am eisigen Mond. Diese in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung von Ganymed und den Ursprung seines riesigen inneren Ozeans.

Ganymed, der größte der Jupitermonde und sogar größer als der Planet Merkur, übt aufgrund seines unter der Eiskruste verborgenen Wassermeeres eine große Faszination auf Wissenschaftler aus. Frühere Beobachtungen der NASA-Raumsonde Galileo, des Hubble-Weltraumteleskops und des Very Large Telescope des European Southern Observatory deuteten bereits auf das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen auf Ganymed hin, aber die Auflösung dieser Beobachtungen reichte nicht aus, um ihre Existenz endgültig zu bestätigen.

Mit der hochauflösenden Fähigkeit von JIRAM konnten die Juno-Wissenschaftler jedoch einzigartige spektrale Merkmale von Nicht-Wassereis-Materialien identifizieren, darunter hydratisiertes Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatische Aldehyde. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Ganymed während seiner Bildung möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug waren, um Ammoniak zu kondensieren, und dass die Carbonatsalze Überreste von kohlendioxidreichem Eis sein könnten.

Die während des Vorbeiflugs gemachten Beobachtungen zeigten auch, dass die Häufigkeit von Salzen und organischen Stoffen in den dunklen und hellen Gebieten in Breitengraden, die durch das Magnetfeld von Ganymed geschützt werden, am höchsten ist. Dies deutet darauf hin, dass die abgeschirmten Regionen bis zu einem Breitengrad von etwa 40 Grad weniger vom energiereichen Teilchenbeschuss aus Jupiters Magnetfeld betroffen sind.

Diese neuen Erkenntnisse stellen einen wichtigen Meilenstein beim Verständnis der Zusammensetzung und geologischen Geschichte von Ganymed dar. Angesichts der fortschreitenden Fortschritte in der Weltraumforschungstechnologie könnten künftige Missionen zum Jupitermond noch detailliertere Einblicke in seine komplexe Oberfläche und das Potenzial zur Unterstützung von Leben liefern.

