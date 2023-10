Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA entdeckt Anzeichen von Kohlendioxid auf dem Jupitermond Europa

By

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA hat eine aufregende Entdeckung über den Jupitermond Europa gemacht. Mit seiner Infrarotkamera hat das Teleskop Bilder aufgenommen, die eine kohlendioxidreiche Landschaft zeigen. Das Vorhandensein von Kohlendioxid ist ein bedeutender Befund, da es auf die Möglichkeit von Leben auf Europa hinweisen könnte.

Diese bahnbrechenden Beobachtungen konzentrierten sich auf die Gefrierzonen Europas, die für ihre extrem niedrigen Temperaturen bekannt sind. Die vom James Webb-Weltraumteleskop bereitgestellten Bilder deuten auf die Existenz von Kohlenstoff, einem wesentlichen Bestandteil für die Erhaltung des Lebens, unter der gefrorenen Oberfläche des Mondes hin.

Die am 21. September 2023 in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie wurde von zwei Astronomen durchgeführt, die nach Hinweisen auf ein Weltraumobservatorium auf Europa suchten. Der Hauptautor, Geronimo Villanueva, betonte die Bedeutung der chemischen Vielfalt für die Erhaltung des Lebens. Er betonte, dass das Verständnis, wie Kohlenstoffgas das Leben fördern oder behindern kann, der Schlüssel zur Entschlüsselung der Geheimnisse des riesigen Ozeans Europas sei.

Während die NASA anerkennt, dass das Vorhandensein von Kohlenstoff allein für das Gedeihen von Leben nicht ausreicht, sticht Europa als Himmelswelt hervor, in der die Bedingungen für Leben möglich sein könnten. Neben Kohlenstoff benötigt das Leben eine Energiequelle, organische Nährstoffe und eine kontinuierliche Versorgung mit organischen Molekülen.

Die Forscher konzentrierten ihre Aufmerksamkeit auf die Region Taro Regio in Europa, ein felsiges, eisreiches Gebiet. In dieser Region wurde eine hohe Konzentration von Kohlendioxid entdeckt. Man geht davon aus, dass in dieser Region möglicherweise Verbindungen aus den Meerestiefen Europas aufgetaucht sind, die möglicherweise wertvolle Hinweise auf die verborgene Biologie des Mondes liefern.

Die Studie untersuchte auch Daten des James Webb-Weltraumteleskops auf Hinweise auf Wasserdampfausbrüche von der Oberfläche Europas, wie frühere Studien mit dem Hubble-Weltraumteleskop nahelegten. Es wurden jedoch keine eindeutigen Beweise für die Aktivität der Fahnen gefunden, was die Notwendigkeit weiterer Forschung verdeutlicht.

Die Erkenntnisse des James-Webb-Weltraumteleskops werden künftigen Weltraummissionen, die die Geheimnisse Europas erforschen wollen, von großem Nutzen sein. Die Raumsonde Europa Clipper der NASA und der Jupiter Icy Moons Explorer der ESA werden ebenfalls zu unserem Verständnis dieses Mondes und seines Potenzials für die Unterbringung außerirdischen Lebens beitragen.

Mit ihrem Plan zum Start der Raumsonde Europa Clipper unterstreicht die NASA die Bedeutung Europas für die Suche nach Leben jenseits der Erde. Diese aufregende Entdeckung bringt uns der Aufklärung der Geheimnisse dieses faszinierenden Mondes einen Schritt näher.

Definitionen:

– James Webb Space Telescope: Ein von der NASA gestartetes Weltraumteleskop, das das Universum im infraroten Wellenlängenbereich beobachtet.

– Europa: Einer der Jupitermonde, von dem angenommen wird, dass er einen unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser hat.

– Kohlendioxid: Ein Gas bestehend aus Kohlenstoff und Sauerstoff; eine entscheidende Komponente zur Erhaltung des Lebens.

Quellen:

– „USA: Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA macht bedeutsame Entdeckung über den Jupitermond Europa“ – NASA (keine URL)

– „Wissenschaft“ – Zeitschrift (keine URL)