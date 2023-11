Das James-Webb-Weltraumteleskop nimmt ein atemberaubendes Bild des galaktischen Zentrums auf

Das James Webb-Weltraumteleskop, das von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) betrieben wird, hat kürzlich ein beeindruckendes Bild von Sagittarius C (Sgr C) enthüllt, einer Sternentstehungsregion, die etwa 300 Lichtjahre von Sagittarius A* entfernt liegt. , das supermassereiche Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Dieser neueste Schnappschuss bietet ein beispielloses Maß an Detailgenauigkeit und Klarheit und zeigt Funktionen, die noch nie zuvor gesehen wurden.

Der leitende Forscher des Beobachtungsteams, Samuel Crowe, ein Student an der University of Virginia, zeigte sich begeistert und erklärte: „Mit der Auflösung und Empfindlichkeit, die wir vom Webb-Teleskop erhalten, sehen wir zahlreiche Merkmale in dieser Region.“ das allererste Mal.“ Crowes Berater, Professor Jonathan Tan, betonte außerdem die Bedeutung der Untersuchung des galaktischen Zentrums und beschrieb es als die extremste Umgebung in unserer Galaxie, in der Theorien zur Sternentstehung einer strengen Prüfung unterzogen werden können.

Auf dem Bild meldet die NASA das Vorhandensein einer Ansammlung von Protosternen, bei denen es sich um Sterne handelt, die sich noch im Entstehungsprozess befinden und Masse ansammeln. Diese Protosterne emittieren Ausflüsse, die innerhalb einer infrarot-dunklen Wolke ein leuchtendes Leuchten erzeugen. Unter den geschätzten 500,000 Sternen, die auf dem Bild festgehalten wurden, leuchtet im Zentrum dieses jungen Sternhaufens ein massereicher Protostern mit mehr als der 30-fachen Masse unserer Sonne. Interessanterweise ist die Dichte der aus Protosternen entstehenden Wolke so hoch, dass sie das Licht der dahinter liegenden Sterne blockiert, was zu einem scheinbar weniger überfüllten Erscheinungsbild führt.

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat zweifellos eine Fülle von Informationen über die Sternentstehung in der herausfordernden Umgebung des Zentrums unserer Galaxie enthüllt. Mit seinen überlegenen Fähigkeiten übertrifft es frühere Infrarotdaten und bietet Wissenschaftlern eine neue Perspektive zum Verständnis der Feinheiten unserer kosmischen Nachbarschaft.

