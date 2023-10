NASA testet erfolgreich 3D-gedruckte Aluminium-Raketentriebwerksdüse für Weltraumflüge

By

NASA-Ingenieure am Marshall Space Flight Center haben mit Elementum 3D zusammengearbeitet, um eine 3D-gedruckte Raketentriebwerksdüse aus Aluminium zu entwickeln und zu testen. Die Düse besteht aus einer neuartigen Aluminiumvariante namens A6061-RAM2, ist leichter als herkömmliche Düsen und kann mehr Nutzlasten tragen, was sie ideal für Flüge in den Weltraum macht. Aluminium ist ein Metall mit geringerer Dichte, das hochfeste, leichte Komponenten ermöglicht. Aufgrund seiner geringen Toleranz gegenüber extremer Hitze und seiner Neigung zur Rissbildung beim Schweißen ist es jedoch für die additive Fertigung von Raketentriebwerksteilen ungeeignet.

Im Rahmen des RAMFIRE-Projekts (Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution) konzentrierte sich die NASA auf die Weiterentwicklung leichter, additiv gefertigter Raketendüsen aus Aluminium mit kleinen internen Kanälen, um sie kühl zu halten. Die RAMFIRE-Düse besteht aus einem einzigen Stück, was weniger Verbindungen erfordert und die Herstellungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Methoden, die Tausende einzeln verbundener Teile erfordern, erheblich verkürzt.

Die Düse wurde mithilfe der LP-DED-Technologie (Laser Powder Directed Energy Deposition) entwickelt. Die NASA und Elementum 3D arbeiteten mit RPM Innovations (RPMI) zusammen, um die Düsen mithilfe ihres LP-DED-Verfahrens zu bauen. Die RAMFIRE-Düse hat mehrere Heißfeuertests mit verschiedenen Brennstoffkonfigurationen erfolgreich bestanden und damit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, in anspruchsvollen Weltraumumgebungen eingesetzt zu werden.

Die im Rahmen des RAMFIRE-Projekts entwickelte neuartige Aluminiumlegierung und der additive Herstellungsprozess könnten eine entscheidende Rolle bei den Mond-Mars-Zielen der NASA spielen, indem sie die Herstellung leichter Raketenkomponenten ermöglichen, die hohen strukturellen Belastungen standhalten. Die NASA arbeitet daran, die Daten und Prozesse mit kommerziellen Interessengruppen und der Wissenschaft zu teilen, um potenzielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie zu ermöglichen.

(Quelle: NASA)