Die NASA verschiebt mit dem Start von ILLUMA-T die Grenzen der Weltraumkommunikation

Die NASA revolutioniert die Weltraumkommunikation mit dem bevorstehenden Start von ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) zur Internationalen Raumstation (ISS) im November. Diese bahnbrechende Nutzlast wird das immense Potenzial der Laserkommunikation bei Missionen im niedrigen Erdorbit demonstrieren.

Anstelle der Zitate im Originalartikel stellt der Start von ILLUMA-T einen großen Fortschritt in der Weltraumkommunikation dar. Laserkommunikation nutzt unsichtbares Infrarotlicht und ermöglicht es Raumfahrzeugen, Informationen mit höheren Datenraten zu senden und zu empfangen. Dies bedeutet, dass große Datenmengen in einer einzigen Übertragung zur Erde zurückgesendet werden können, was schnellere Entdeckungen und eine effizientere Forschung für Wissenschaftler und Entdecker ermöglicht.

ILLUMA-T wird vom Space Communications and Navigation (SCaN)-Programm der NASA verwaltet und mit dem Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) der Agentur zusammenarbeiten, um an der ersten bidirektionalen End-to-End-Laserkommunikationsrelais der NASA zu arbeiten. Das im Dezember 2021 gestartete LCRD hat bereits Experimente durchgeführt, um die Vorteile der Laserkommunikation aus der geosynchronen Umlaufbahn zu demonstrieren.

Einige dieser Experimente umfassen die Analyse der Auswirkungen der Atmosphäre auf Lasersignale, das Testen der Kompatibilität mit mehreren Benutzern, die Erforschung von verzögerungs-/störungstoleranten Netzwerkfunktionen (DTN) und die Verbesserung der Navigationsfähigkeiten. Durch den Einsatz von Laserkommunikation verschiebt die NASA die Grenzen der Datenübertragung und erweitert die Möglichkeiten der Weltraumforschung.

Nach der Installation auf der ISS wird ILLUMA-T die erste Weltraumdemonstration der Zwei-Wege-Laserübertragungsfähigkeiten der NASA abschließen. Ausgestattet mit einem Teleskop und einem zweiachsigen Gimbal ermöglicht sein optisches Modul eine präzise Verfolgung des LCRD im geosynchronen Orbit. Das optische Modul ist etwa so groß wie eine Mikrowelle und mit einem Standardkühlschrank vergleichbar.

Mit ILLUMA-T an Bord wird die Datenübertragung von der ISS zum LCRD eine beeindruckende Geschwindigkeit von 1.2 Gigabit pro Sekunde erreichen. Die Daten werden dann an optische Bodenstationen in Kalifornien oder Hawaii übertragen und an das LCRD Mission Operations Center in New Mexico weitergeleitet. Abschließend werden die empfangenen Daten von den ILLUMA-T-Bodenbetriebsteams im Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland analysiert, um ihre Genauigkeit und Qualität sicherzustellen.

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit LCRD hat ILLUMA-T das Potenzial, ein wesentlicher Bestandteil der ISS zu werden und die Datenübertragungsfähigkeiten der NASA zum und vom umlaufenden Labor erheblich zu verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist der Zweck von ILLUMA-T?

A: Der Zweck von ILLUMA-T besteht darin, die Vorteile der Laserkommunikation für Missionen im niedrigen Erdorbit zu demonstrieren und die Möglichkeit der Integration der Laserkommunikation in die Weltraumkommunikationsnetzwerke der NASA aufzuzeigen.

F: Wie unterscheidet sich die Laserkommunikation von herkömmlichen Kommunikationsmethoden?

A: Laserkommunikation nutzt unsichtbares Infrarotlicht, um Daten mit höheren Raten zu senden und zu empfangen, sodass Raumfahrzeuge in einer einzigen Übertragung größere Informationsmengen zur Erde zurücksenden können. Dies beschleunigt den Datentransferprozess und ermöglicht schnellere Forschung und Entdeckungen.

F: Welche potenziellen Vorteile bietet die Laserkommunikation für Forscher?

A: Laserkommunikation kann höhere Datenraten ermöglichen, sodass Forscher auf der ISS mehr Daten auf einmal zur Erde zurücksenden können. Diese erhöhte Effizienz kann verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen auf der Raumstation zugute kommen.

F: Was ist das langfristige Ziel der Laserkommunikationsdemonstrationen der NASA?

A: Die NASA beabsichtigt, Laserkommunikation als Standardfähigkeit in ihre Weltraumkommunikationsnetzwerke zu integrieren, zu denen das Near Space Network und das Deep Space Network gehören.

F: Wer finanziert und verwaltet das ILLUMA-T-Projekt?

A: Die ILLUMA-T-Nutzlast wird durch das Space Communications and Navigation (SCaN)-Programm der NASA finanziert und vom Goddard Space Flight Center der NASA in Zusammenarbeit mit dem Programmbüro der Internationalen Raumstation am Johnson Space Center der NASA und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) verwaltet. Lincoln-Labor.