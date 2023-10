Hubble der NASA nimmt atemberaubendes Bild der Linsengalaxie NGC 3156 auf

By

Das Hubble-Weltraumteleskop der NASA hat ein atemberaubendes Bild von NGC 3156 aufgenommen, einer 73 Millionen Lichtjahre entfernten Linsengalaxie. NGC 1784 wurde 3156 vom Astronomen William Herschel entdeckt und befindet sich im kleinen äquatorialen Sternbild Sextaner.

Linsenförmige Galaxien wie NGC 3156 haben eine zentrale Ausbuchtung von Sternen, die von einer großen Scheibe umgeben ist, ähnlich wie Spiralgalaxien. Im Gegensatz zu Spiralen fehlen Lentikularen jedoch markante Spiralarme. Darüber hinaus bestehen Lentikulargalaxien wie elliptische Galaxien hauptsächlich aus älteren Sternen mit minimaler Sternentstehung und ohne nennenswerte Wasserstoffemission.

Das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommene Bild zeigt die einzigartigen Merkmale von NGC 3156, darunter zwei markante Fäden aus dunkelrotbraunem Staub, die die Scheibe der Galaxie durchziehen. Dieses charakteristische Erscheinungsbild gibt linsenförmigen Galaxien ihren Namen, da sie von der Seite oder von der Kante betrachtet Linsen ähneln.

Astronomen haben NGC 3156 eingehend untersucht und verschiedene Aspekte seiner Zusammensetzung und seines Verhaltens untersucht. Sie haben seine Kugelsternhaufen untersucht, bei denen es sich um annähernd kugelförmige Gruppen von Sternen handelt, die durch die Schwerkraft zusammengehalten werden. Darüber hinaus haben Wissenschaftler die Wechselwirkung zwischen Sternen und dem supermassereichen Schwarzen Loch im Kern der Galaxie untersucht.

Mithilfe der vom Hubble-Weltraumteleskop gesammelten Daten verglichen Astronomen Sterne in der Nähe des Kerns von NGC 3156 mit denen in Galaxien ähnlicher Größe und Masse eines Schwarzen Lochs. Die Ergebnisse zeigten, dass bei NGC 3156 im Vergleich zu seinen Gegenstücken ein höherer Prozentsatz an Sternen von seinem supermassereichen Schwarzen Loch verschlungen wird.

Das fesselnde Bild von NGC 3156 bietet einen Einblick in die faszinierende Welt der linsenförmigen Galaxien und erweitert unser Verständnis dieser einzigartigen Himmelsobjekte. Durch fortlaufende Forschung und Erkundung hoffen Wissenschaftler, weitere Geheimnisse der riesigen kosmischen Wunder des Universums zu enthüllen.

