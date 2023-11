Enthüllung der rätselhaften Farben des Jupiter: Das außergewöhnliche Bild, aufgenommen von Hubble

By

Die NASA hat kürzlich ein faszinierendes Bild von Jupiter veröffentlicht, das mit seiner jährlichen Opposition zusammenfällt. Das Besondere an diesem Bild ist jedoch die außergewöhnliche Darstellung des berühmten Großen Roten Flecks des Jupiter, der auf dem Foto blau erscheint. Dieses bezaubernde Bild wurde vom Hubble-Weltraumteleskop, das die Erde umkreist, mit ultraviolettem Licht aufgenommen.

Im Gegensatz zu sichtbarem Licht hat ultraviolettes Licht eine viel kürzere Wellenlänge und ist für das menschliche Auge unsichtbar. Dennoch ist das Hubble-Weltraumteleskop, das außerhalb der Erdatmosphäre stationiert ist, in der Lage, ultraviolettes Licht zu erkennen. Durch die Verwendung von Falschfarben stellt das Bild drei verschiedene Wellenlängen des ultravioletten Lichts als unterschiedliche Farben dar: Blau, Grün und Rot.

Der Mittelpunkt des Bildes ist der Große Rote Fleck, ein kolossaler antizyklonaler Sturm auf Jupiter, der sich ungefähr über den Durchmesser der Erde erstreckt. In diesem Bild verwandelt sich der übliche rötliche Farbton in einen faszinierenden Blauton. Die NASA erklärt, dass die hochgelegenen Dunstpartikel im Sturm Licht im ultravioletten Wellenlängenbereich absorbieren und so diese erstaunliche Farbverschiebung verursachen.

Obwohl es sich um den schlimmsten Sturm in unserem Sonnensystem handelt, schrumpft der Große Rote Fleck. Ein früheres Hubble-Bild aus dem Jahr 2019 bestätigte dieses rätselhafte Phänomen und ließ Planetenforscher über die genaue Ursache im Unklaren. Daher machen Astronomen eifrig Bilder von Jupiter während seiner jährlichen Opposition – wenn sich die Erde zwischen Sonne und Planet befindet – und bieten so die einmalige Gelegenheit, 100 % der Jupiterscheibe zu beobachten und ihre komplizierten Merkmale zu studieren.

Das aktuelle Ultraviolettbild von Jupiter dient als wichtige Ressource für die laufende Erforschung des Supersturmsystems des Planeten. Wissenschaftler wollen diese Daten nutzen, um tiefe Wasserwolken zu kartieren und Einblicke in die dreidimensionalen Wolkenstrukturen in der Jupiteratmosphäre zu gewinnen.

Für Astronomie-Enthusiasten bringt die Opposition des Jupiter zusätzliche Vorteile. Während dieser Zeit geht Jupiter in der Abenddämmerung im Osten auf und im Morgengrauen im Westen unter und bleibt die ganze Nacht über sichtbar. Während ein Teleskop unerlässlich ist, um den Großen Roten Fleck zu entdecken, kann sogar ein Fernglas die vier größten Monde des Planeten erkennen – Kallisto, Ganymed, Europa und Io.

Beobachten Sie die Sterne, bestaunen Sie die Wunder unserer himmlischen Nachbarn und mögen Sie mit einem klaren Himmel und einem Gefühl der Ehrfurcht vor der Größe des Universums gesegnet sein.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum erscheint der Große Rote Fleck im Bild blau?

Der Große Rote Fleck erscheint auf dem vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommenen Bild blau, weil hochgelegene Dunstpartikel im Sturm Licht im ultravioletten Wellenlängenbereich absorbieren, was zu einer faszinierenden blauen Farbe führt.

2. Warum ist das Hubble-Weltraumteleskop in der Lage, ultraviolettes Licht zu erkennen?

Das Hubble-Weltraumteleskop kann aufgrund seiner Position außerhalb der Erdatmosphäre ultraviolettes Licht erkennen, wodurch das meiste ultraviolette Licht daran gehindert wird, die Planetenoberfläche zu erreichen.

3. Warum schrumpft der Große Rote Fleck?

Obwohl es sich um den schlimmsten Sturm in unserem Sonnensystem handelt, ist der genaue Grund für das Schrumpfen des Großen Roten Flecks noch unbekannt. Wissenschaftler untersuchen dieses faszinierende Phänomen weiterhin.

4. Wann ist die beste Zeit, Jupiter zu beobachten?

Die beste Zeit, Jupiter zu beobachten, ist während seiner jährlichen Opposition, wenn sich die Erde zwischen Sonne und Planet befindet. Während dieser Zeit geht Jupiter in der Abenddämmerung im Osten auf und im Morgengrauen im Westen unter, sodass er die ganze Nacht über sichtbar ist.

5. Was kann man mit einem Fernglas bei der Beobachtung von Jupiter sehen?

Bei der Beobachtung von Jupiter mit einem Fernglas sind vier Lichtpunkte in einer Linie um den Planeten zu erkennen. Diese Punkte entsprechen den vier größten Jupitermonden: Kallisto, Ganymed, Europa und Io.