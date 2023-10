Ein revolutionärer Sprung: Das bahnbrechende Laserkommunikationssystem der NASA

Mit ihrem bahnbrechenden Laserkommunikationssystem verschiebt die NASA die Grenzen der Weltraumkommunikation. Diese revolutionäre Technologie nutzt die Kraft des unsichtbaren Infrarotlichts, um Daten mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten zu senden und zu empfangen, sodass Raumfahrzeuge in einer einzigen Übertragung große Informationsmengen zur Erde zurücksenden können.

Die neueste Ergänzung zu diesem hochmodernen System ist das Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). ILLUMA-T soll im November zur Internationalen Raumstation starten und die immensen Vorteile der Laserkommunikation für Missionen im niedrigen Erdorbit demonstrieren.

In Zusammenarbeit mit der im Dezember 2021 gestarteten Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) wird ILLUMA-T das erste bidirektionale End-to-End-Laserkommunikationsrelais der NASA fertigstellen. LCRD, derzeit im geosynchronen Orbit stationiert, demonstriert bereits die Vorteile der Laserkommunikation, indem es in einer Reihe von Experimenten Daten zwischen zwei Bodenstationen auf der Erde überträgt.

Das optische Modul ILLUMA-T besteht aus einem Teleskop und einem zweiachsigen Kardanring, wodurch es LCRD im geosynchronen Orbit verfolgen und darauf ausrichten kann. Das optische Modul hat etwa die Größe einer Mikrowelle und ist ein wesentlicher Bestandteil von ILLUMA-T, das selbst mit einem Standardkühlschrank vergleichbar ist.

Sobald ILLUMA-T an der Außenseite der Internationalen Raumstation installiert ist, wird es Daten mit einer bemerkenswerten Geschwindigkeit von 1.2 Gigabit pro Sekunde an LCRD weiterleiten. Von dort wird LCRD die Daten an optische Bodenstationen in Kalifornien oder Hawaii übertragen. Schließlich werden die Daten an das LCRD Mission Operations Center in Las Cruces, New Mexico, und anschließend an die ILLUMA-T-Bodenoperationsteams im Goddard Space Flight Center der NASA in Maryland gesendet.

Durch den Abschluss des End-to-End-Relay-Prozesses können Ingenieure am Goddard Space Flight Center die Genauigkeit und Qualität der übertragenen Daten überprüfen. Erfolgreiche Kommunikations- und Nutzlastoperationen mit LCRD und der Raumstation sind entscheidende Aufgaben von NASA Goddard.

Die Möglichkeiten der Laserkommunikation sind immens. Für Astronauten, die auf der Raumstation wissenschaftliche Forschung betreiben, kann die Laserkommunikation höhere Datenraten und die Möglichkeit bieten, größere Datenmengen zurück zur Erde zu senden. Mit einer erstaunlichen Übertragungsrate von 1.2 Gbit/s kann ILLUMA-T das Äquivalent eines durchschnittlichen Films in weniger als einer Minute übertragen.

Das Laserkommunikationssystem der NASA stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Weltraumkommunikationsfähigkeit dar. Durch diese bahnbrechenden Demonstrationen möchte die NASA die Laserkommunikation in ihre bestehenden Weltraumkommunikationsnetzwerke integrieren und so die erdnahe und tiefe Weltraumforschung revolutionieren.

FAQ

1. Was ist Laserkommunikation?

Laserkommunikation ist eine Technologie, die unsichtbares Infrarotlicht nutzt, um Daten mit hoher Geschwindigkeit zu senden und zu empfangen. Es ermöglicht Raumfahrzeugen, größere Informationsmengen in einer einzigen Übertragung zur Erde zurückzusenden.

2. Was ist ILLUMA-T?

ILLUMA-T steht für Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Dabei handelt es sich um eine Nutzlast, die die Vorteile der Laserkommunikation für Missionen im erdnahen Orbit demonstrieren soll.

3. Was ist LCRD?

LCRD steht für Laser Communications Relay Demonstration. Es handelt sich um eine von der NASA ins Leben gerufene Mission, um die Vorteile der Laserkommunikation aus der geosynchronen Umlaufbahn zu demonstrieren. Es überträgt Daten zwischen zwei Bodenstationen auf der Erde und arbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit ILLUMA-T an der Fertigstellung des ersten bidirektionalen End-to-End-Laserkommunikationsrelais der NASA.

4. Wie schnell ist die Datenübertragungsrate von ILLUMA-T?

ILLUMA-T kann Daten mit einer Geschwindigkeit von 1.2 Gigabit pro Sekunde übertragen und damit das Äquivalent eines durchschnittlichen Films in weniger als einer Minute senden.

5. Welche Vorteile bietet die Laserkommunikation?

Laserkommunikation ermöglicht höhere Datenraten, eine schnellere Übertragung von Informationen und die Möglichkeit, mehr Daten zurück zur Erde zu senden. Es hat das Potenzial, die Weltraumkommunikation zu revolutionieren und die wissenschaftliche Forschung auf der Internationalen Raumstation zu verbessern.