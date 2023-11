Die OSIRIS-REx-Mission: Asteroiden erforschen, um den Ursprung des Lebens zu verstehen

By

Die OSIRIS-REx-Mission schrieb Geschichte als erste NASA-Mission, bei der Proben von einem Asteroiden gesammelt und zur Erde zurückgebracht wurden. Am 24. September landete die versiegelte Kapsel mit wertvollen Asteroidenproben erfolgreich in der Nähe von Salt Lake City, Utah, in einem Ereignis, das von der NASA weithin übertragen wurde.

Die Bedeutung dieser Mission liegt in der Suche nach dem Ursprung und der Geschichte des Lebens auf der Erde. Während unser Planet im Laufe der Milliarden von Jahren erhebliche Veränderungen durchgemacht hat, sind Asteroiden wie das ausgewählte Ziel Bennu seit der Entstehung unseres Sonnensystems relativ unverändert geblieben.

Diese Weltraumgesteine ​​versorgen uns mit unberührtem, unverändertem Material, das wertvolle Einblicke in die frühen Stadien unserer kosmischen Nachbarschaft bieten kann. Durch die Untersuchung dieser Proben hoffen Wissenschaftler, ein tieferes Verständnis der Rolle zu erlangen, die Asteroiden bei der Entstehung des Lebens auf der Erde gespielt haben könnten.

Der Asteroid Bennu wurde nach umfangreichen wissenschaftlichen und technischen Überlegungen sorgfältig für die OSIRIS-REx-Mission ausgewählt. Es handelt sich um einen erdnahen Asteroiden, der in den letzten zwei Jahrzehnten durch Teleskopbeobachtungen umfassend untersucht wurde, was ihn zu einem idealen Kandidaten für eine Erkundungsmission macht.

Eines der charakteristischen Merkmale von Bennu ist seine Klassifizierung als kohlenstoffhaltiger Asteroid, was bedeutet, dass er eine große Menge Kohlenstoff enthält. Seine Proben könnten wertvolle Informationen über unberührten Kohlenstoff in unserem Sonnensystem liefern. Darüber hinaus zielt die Mission darauf ab, Informationen aus früheren Studien mit den direkten Beobachtungen aus den gesammelten Proben zu korrelieren.

Die OSIRIS-REx-Mission ist nicht die erste ihrer Art. Die japanische Mission Hayabusa 1 brachte 2010 erfolgreich eine Probe vom Asteroiden Itokawa zurück, während Hayabusa 2 2020 vom Asteroiden Ryugu zurückkehrte. Diese Missionen haben bereits bedeutende Entdeckungen über die ältesten Materialien in unserem Sonnensystem erbracht.

Während OSIRIS-REx seine Erforschung des Weltraums fortsetzt, wurde die Raumsonde in OSIRIS-APEX umbenannt und ist derzeit auf dem Weg zum Asteroiden Apophis. Diese fast sechsjährige Reise wird in einem Vorbeiflug des Asteroiden gipfeln und unser Wissen über unsere himmlischen Nachbarn weiter erweitern.

FAQ:

F: Welche Bedeutung hat die OSIRIS-REx-Mission?

A: Ziel der Mission ist es, Proben von einem Asteroiden zu sammeln, um die Rolle von Asteroiden bei der Entstehung des Lebens auf der Erde zu untersuchen.

F: Warum wurde der Asteroid Bennu für die Mission ausgewählt?

A: Bennu wurde aufgrund seiner Klassifizierung als kohlenstoffhaltiger Asteroid und umfangreicher Teleskopbeobachtungen ausgewählt.

F: Wurde bereits eine andere Mission zur Rückführung von Asteroidenproben durchgeführt?

A: Ja, die japanischen Missionen Hayabusa 1 und Hayabusa 2 haben erfolgreich Proben von den Asteroiden Itokawa bzw. Ryugu zurückgebracht.

F: Wie wird die OSIRIS-REx-Mission unser Verständnis des Sonnensystems verbessern?

A: Durch die Untersuchung unberührter Asteroidenproben hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die frühen Stadien unseres Sonnensystems und die Rolle von Asteroiden bei der Entstehung des Lebens zu gewinnen.

F: Wie sieht die Zukunft der OSIRIS-REx-Mission aus?

A: Das Raumschiff, jetzt bekannt als OSIRIS-APEX, ist derzeit auf dem Weg zum Asteroiden Apophis, um dort vorbeizufliegen und seine Erforschung des Weltraums fortzusetzen.