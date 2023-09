NASA-Raumsonde Osiris-Rex holt erfolgreich Asteroidenproben

By

Die Raumsonde Osiris-Rex der NASA hat erfolgreich Proben von dem kohlenstoffreichen Asteroiden Bennu geborgen und war damit die erste Mission der NASA zur Rückführung von Asteroidenproben. Die Raumsonde löste die Probenkapsel etwa 100,000 Kilometer von der Erde entfernt aus und sprang mit dem Fallschirm in die Wüste von Utah ab. Das Bergungsteam bestätigte, dass die Kapsel intakt war und nicht durchbrochen worden war, und schätzte, dass sie mindestens eine Tasse Trümmer von Bennu enthielt.

Diese Mission ist von Bedeutung, da sie die größte Sammlung von Asteroidenproben darstellt, die jenseits des Mondes gesammelt wurden. Die erhaltenen Bausteine ​​aus der Anfänge unseres Sonnensystems vor 4.5 Milliarden Jahren werden Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde und des Lebens liefern. Die Proben werden in ein neues Labor im Johnson Space Center der NASA in Houston transportiert, wo sie untersucht werden.

Die Raumsonde Osiris-Rex, die diese 1-Milliarde-Dollar-Mission im Jahr 2016 startete, hatte Bennu im Jahr 2018 erreicht und im Jahr 2020 mit einem langen Stabstaubsauger erfolgreich Trümmer von dem kleinen Weltraumfelsen geholt. Die Raumsonde hatte eine Strecke von 6.2 Milliarden Kilometern zurückgelegt, bevor sie zur Erde zurückkehrte. Das Öffnen der Kapsel in den nächsten ein bis zwei Tagen zeigt die genaue Menge des gesammelten Materials.

Diese erfolgreiche Mission ist nach der Genesis-Raumsonde im Jahr 2004 und der Stardust-Raumsonde im Jahr 2006 die dritte Probenrückgabe der NASA von einer Weltraumrobotermission. Die von Bennu gewonnenen Proben werden wesentlich zu unserem Verständnis von Asteroiden und ihren möglichen Auswirkungen auf die Erde beitragen. Mit weiteren Untersuchungen werden die aus den Proben gewonnenen Daten bei der Entwicklung von Strategien zur Abwehr von Asteroiden helfen, die in Zukunft eine Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnten.

