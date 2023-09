Die OSIRIS-REx-Kapsel der NASA bringt Asteroidenprobe erfolgreich zur Erde zurück

Die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx, die eine Probe von Gesteinsmaterial von der Oberfläche eines Asteroiden an Bord hatte, beendete ihre Reise zurück zur Erde. Die Kapsel machte einen feurigen Sturzflug durch die Atmosphäre und landete am Sonntag erfolgreich per Fallschirm in der Wüste von Utah.

Das von Lockheed Martin entworfene und gebaute Raumschiff gab die Probenrückgabekapsel für seinen endgültigen Abstieg frei, ohne dass Anpassungen an seiner Flugbahn erforderlich waren. Die Landung, von der erwartet wurde, dass sie präzise ist, fand auf dem Test- und Trainingsgelände des US-Militärs in Utah statt.

Die OSIRIS-REx-Mission, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und der University of Arizona, ist die dritte überhaupt, die eine Asteroidenprobe zur Erde zurückbringt. Mit einem geschätzten Gewicht von 250 Gramm ist es auch die größte gesammelte Probe. Frühere Missionen der japanischen Raumfahrtbehörde haben auch Asteroidenproben zurückgebracht.

Die Kapsel enthält Material von Bennu, einem kleinen kohlenstoffreichen Asteroiden, der alle sechs Jahre relativ nahe an der Erde vorbeifliegt. Bennu hat einen Durchmesser von nur 1,600 Fuß und liefert wertvolle Informationen über das frühe Sonnensystem und die Ursprünge unseres Planeten. Wissenschaftler glauben, dass es organische Moleküle enthalten könnte, die für die Entwicklung des Lebens notwendig sind.

OSIRIS-REx startete 2016 und erreichte Bennu im Jahr 2018. Nachdem die Raumsonde zwei Jahre lang den Asteroiden umkreist hatte, sammelte sie im Oktober 2020 erfolgreich eine Probe von seiner Oberfläche. Die Probe wird nun in einem „Reinraum“ auf dem Testgelände in Utah untersucht bevor es zum Johnson Space Center der NASA transportiert wird.

Der Erfolg der OSIRIS-REx-Mission bringt uns dem Verständnis der Ursprünge und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde näher. Die bei dieser und früheren Missionen zur Asteroidenprobenrückgabe gesammelten Daten werden wertvolle Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems liefern.

Quellen:

– Quellartikel: [Quelle]

- NASA

- Universität von Arizona