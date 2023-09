Die OSIRIS-REx-Kapsel der NASA mit Asteroidenproben geht zum feurigen Abstieg

By

Das Roboter-Raumschiff der NASA, OSIRIS-REx, wird am Sonntag einen feurigen Abstieg durch die Erdatmosphäre machen und in der Wüste von Utah landen. Die Raumsonde, die eine Probe von Gesteinsmaterial transportierte, die von der Oberfläche eines Asteroiden namens Bennu gesammelt wurde, hat ihre siebenjährige Reise abgeschlossen und wird voraussichtlich eine „punktgenaue“ Landung auf dem Utah Test and Training Range durchführen.

Die OSIRIS-REx-Mission, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und Wissenschaftlern der University of Arizona, zielt darauf ab, die bisher größte Asteroidenprobe zur Analyse zurückzubringen. Bei früheren Missionen der japanischen Raumfahrtbehörde wurden auch Asteroidenproben zur Erde zurückgebracht.

Bennu, der Asteroid, von dem die Probe gesammelt wurde, wird als „erdnahes Objekt“ eingestuft und zieht alle sechs Jahre relativ nahe an unserem Planeten vorbei. Wissenschaftler schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass es im späten 22. Jahrhundert die Erde trifft, auf 1 zu 2,700. Bennu ist im Vergleich zu anderen Asteroiden klein und misst nur 1,600 Fuß im Durchmesser. Er enthält jedoch wertvolle Hinweise auf die Entstehung und Entwicklung von Gesteinsplaneten wie der Erde.

Die auf 250 Gramm geschätzte Probe wird von Wissenschaftlern aus aller Welt in verschiedenen Labors untersucht. Die Raumsonde OSIRIS-REx wird ihre Reise zur Erforschung eines weiteren erdnahen Asteroiden fortsetzen.

