Die Erde erhält die größte im Weltraum gefangene Asteroidenprobe

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA soll die größte jemals im Weltraum aufgenommene Asteroidenprobe liefern und Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die Entstehung von Planeten vor Milliarden von Jahren bieten. Die Raumsonde soll am 24. September in der Wüste von Utah landen und etwa 250 Gramm schwere Gesteins- und Staubproben mit sich führen.

Die Probe, die von der Oberfläche des Asteroiden Bennu stammt, der sich über 200 Millionen Meilen von der Erde entfernt befindet, wird einen Einblick in die Zeit bieten, als sich Sonne und Planeten vor etwa 4.5 Milliarden Jahren bildeten. Dies wird das erste Mal sein, dass die Vereinigten Staaten eine Asteroidenprobe zurückbringen, wobei auch die kanadische Raumfahrtbehörde durch die Bereitstellung des OSIRIS-REx-Laserhöhenmessers eine Rolle bei der Mission spielt.

Das Lasersystem half dabei, die Oberfläche von Bennu zu scannen und detaillierte Informationen über seine Merkmale zu sammeln. Infolgedessen wird Kanada einen Teil der Bennu-Probe für Forschungszwecke erhalten. Das Hauptziel der Mission besteht darin, zu verstehen, wie das Leben auf der Erde begann und wie Planeten im Sonnensystem entstanden.

Kim Dait, leitender Kurator für Mineralogie am Royal Ontario Museum und Teil des kanadischen Teams, erklärte, dass die in Bennu gesammelten Gesteine ​​aus den sehr frühen Stadien der Entstehung des Sonnensystems stammen und dass das Team unerwartete Entdeckungen erwartet.

Michael Daly, der Instrumentenwissenschaftler des OSIRIS-REx-Laserhöhenmessers, erklärte, dass sich Kanadas Analyse der Asteroidenprobe darauf konzentrieren wird, zu verstehen, wie Bennu Wärme speichert und verteilt. Bennu, ein kohlenstoffreicher Asteroid, ist größer als das New Yorker Empire State Building und enthält vermutlich Tonmineralien und Gesteinsstrukturen mit Wasser. Die Mission könnte auch das Vorhandensein organischer Moleküle nachweisen, darunter Zucker und Aminosäuren, die lebenswichtig sind.

Die Erforschung von Bennu ist nicht nur für wissenschaftliche Zwecke wichtig, sondern hilft Forschern auch, sich auf die möglichen Auswirkungen ähnlicher Asteroiden auf die Erde in der Zukunft vorzubereiten. Japan hat bereits zuvor kleine Mengen an Asteroidenproben entnommen, doch diese Mission markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Vereinigten Staaten.

