Das Überschallflugzeug X-59 wird einer transformativen Überarbeitung unterzogen

Das Überschallflugzeug X-59 der NASA, das für seine Fähigkeit bekannt ist, schneller als die Schallgeschwindigkeit zu fliegen, ohne einen störenden Überschallknall zu erzeugen, wird einer bemerkenswerten Überarbeitung unterzogen. Das Versuchsflugzeug gelangte kürzlich in die Lackierwerkstatt von Lockheed Martin Skunk Works in Palmdale, Kalifornien, wo es eine auffällige Verwandlung von seinem bestehenden Farbschema aus mattem Metall und Grün zu einem auffälligen Design in Rot, Weiß und Blau durchläuft.

Das erneuerte Erscheinungsbild der X-59 wird einen überwiegend weißen Rumpf mit einer von der NASA gewählten „schallblauen“ Unterseite und roten Akzenten an den Flügeln aufweisen. Dieser frische Anstrich dient nicht nur einem ästhetischen Zweck, sondern bietet auch einen wichtigen Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion und sorgt so für die Haltbarkeit und Langlebigkeit des Flugzeugs.

Sobald der Lackiervorgang abgeschlossen ist, wird die X-59 umfassenden Messungen unterzogen, einschließlich Gewichts- und Formbewertungen. Diese präzisen Bewertungen werden dazu beitragen, Computermodellierungstechniken zu verfeinern und zu verbessern und letztendlich zu Fortschritten in der Luft- und Raumfahrttechnologie beizutragen.

Die X-59 ist ein wesentlicher Bestandteil der Quest-Mission der NASA, die auf 2024 verschoben wurde. Im kommenden Jahr plant die NASA, das neu lackierte Experimentalflugzeug über verschiedene Gemeinden in den Vereinigten Staaten zu fliegen, um die öffentliche Wahrnehmung hinsichtlich der von ihm erzeugten Geräusche zu ermitteln .

Cathy Bahm, Projektmanagerin für den Tiefausleger-Flugdemonstrator, zeigte sich begeistert darüber, dass das Projekt diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Sie erwartet ein tiefes Gefühl der Ehrfurcht, wenn die X-59 aus der Lackierhalle kommt und die beeindruckenden Bilder die innovative Vision der NASA zum Leben erwecken.

Zusätzlich zu seiner visuellen Transformation zielt der X-59 darauf ab, der NASA unschätzbare Daten über das zu liefern, was sie als „Schallschlag“ bezeichnen. Diese leisere Alternative zum herkömmlichen Überschallknall könnte möglicherweise zu Anpassungen der geltenden Vorschriften führen, die Überschallflüge über besiedelten Gebieten verbieten. Durch die Weitergabe dieser Daten an die Aufsichtsbehörden möchte die NASA den Weg für zukünftige kommerzielle Überschallflugmöglichkeiten ebnen.

Das kommende Jahr verspricht große Aussichten für das Überschallflugzeug X-59 und Bahm freut sich auf die bemerkenswerte Mission, die das Flugzeug erwartet. Die äußere Überarbeitung des X-59 wird optisch die außergewöhnlichen Anstrengungen widerspiegeln, die für dieses bahnbrechende Projekt vor uns liegen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

