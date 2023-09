Die NASA-Mission VERITAS Venus bereitet sich auf den Start vor, indem sie vulkanische Gebiete in Island untersucht

By

Die VERITAS-Mission der NASA zur Erforschung der Venus liegt möglicherweise auf Eis, aber das Wissenschaftsteam nutzt diese Zeit, um Technologien und Techniken auf der Erde zu perfektionieren. Eine aktuelle Feldkampagne führte sie in die Vulkanregion Askja in Island. Dieses Gebiet ähnelt der rauen Umgebung der Venus und dient als Analogon für die Untersuchung der verschiedenen Arten von Eruptionen, die auf der Oberfläche des Planeten auftreten.

Das Team sammelte Proben von Gesteinen und Oberflächen in der Nähe des aktiven Vulkans, die in einem Labor analysiert werden. Durch die Untersuchung vulkanischer Gebiete auf der Erde können Forscher Einblicke in die geologischen Merkmale der Venus gewinnen und sich besser auf die zukünftige VERITAS-Mission vorbereiten.

Island bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Erforschung der Venus, da es sich um ein vulkanisches Land handelt, das auf einer heißen Wolke thront. Die Ähnlichkeiten zwischen Islands geologischen Merkmalen und der Venus machen es zu einem idealen Standort für die Durchführung wissenschaftlicher Forschung und die Entwicklung von Technologien, die bei zukünftigen Missionen zum Planeten eingesetzt werden.

Während der Kampagne besuchte das Team auch Fagradalsfjall im Südwesten Islands, um zusätzliche Proben für die Analyse zu sammeln. Währenddessen hat ein Flugzeug von oben Radarbilder der Gegend aufgenommen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die Algorithmen an Bord von VERITAS zu verfeinern und eine bessere Identifizierung von Oberflächenveränderungen auf der Venus zu ermöglichen.

Von der VERITAS-Mission wurde erwartet, dass sie grundlegende Informationen über die Venus und ihre Oberfläche liefert, doch Verzögerungen haben diese Entdeckungen auf Eis gelegt. Die NASA arbeitet an einer weiteren Venus-Mission namens DAVINCI, deren Start für 2029 geplant ist.

Diese Erkundung vulkanischer Gebiete in Island ist ein entscheidender Schritt zum Verständnis der Venus und zur Erweiterung unseres Wissens über andere Planeten in unserem Sonnensystem.

– Die VERITAS-Venus-Mission der NASA setzt ihre Vorbereitungen auf der Erde fort (NASA)

– Bildquelle: NASA/JPL-Caltech