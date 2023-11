Deep Space Optical Communications erreicht Meilenstein bei der Laserdatenübertragung

In einem bedeutenden Durchbruch gelang es dem von der NASA entwickelten Deep Space Optical Communications (DSOC)-System, Daten mithilfe von Lasertechnologie erfolgreich über eine gewaltige Entfernung von 10 Millionen Meilen zu übertragen. Dieser Erfolg stellt die bisher weiteste Demonstration optischer Kommunikation dar und übersteigt die Entfernung zwischen Mond und Erde um das 40-fache.

Das DSOC-Experiment, das am 14. November stattfand, nutzte einen Nahinfrarotlaser, um Daten zu kodieren und an das Hale-Teleskop am Palomar-Observatorium des Caltech im San Diego County, Kalifornien, zu übertragen. Dieses hochmoderne Laserkommunikationssystem ist an Bord der kürzlich gestarteten Raumsonde Psyche installiert und soll während seiner zweijährigen Technologiedemonstrationsphase Testdaten mit hoher Bandbreite zur Erde zurücksenden.

Unter der Leitung des Jet Propulsion Laboratory der NASA in Südkalifornien ebnen sowohl DSOC als auch Psyche den Weg für Fortschritte in der Weltraumkommunikation. Das DSOC-Instrument, das Nahinfrarotsignale senden und empfangen kann, greift auf ein leistungsstarkes Uplink-Laserfeuer zurück, das vom Optical Communications Telescope Laboratory in der Table Mountain Facility des JPL in der Nähe von Wrightwood, Kalifornien, gesendet wird.

Dieser bedeutende Meilenstein, von der NASA als „First Light“ bezeichnet, markiert die erfolgreiche Koordination des Fluglaser-Transceivers an Bord der Psyche mit den Bodenanlagen. Der Transceiver passte zusammen mit automatisierten Systemen die Ausrichtung der Laserstrahlen an und ermöglichte so eine effiziente Datenübertragung zwischen Palomar und der Tafelberganlage.

Trudy Kortes, Direktorin für Technologiedemonstrationen im NASA-Hauptquartier, betonte die Bedeutung des Erreichens dieses Meilensteins und erklärte, dass er den Weg für zukünftige Fortschritte in der Kommunikation mit hohen Datenraten ebne. Diese Fortschritte werden die Übertragung wissenschaftlicher Informationen, hochauflösender Bilder und sogar das Streaming von Videos ermöglichen, um die Erforschung des Mars durch Menschen zu unterstützen.

Die erfolgreiche Übertragung von Testdaten sowohl über den Uplink- als auch den Downlink-Laser, das sogenannte „Closing the Link“, stellt ein Hauptziel des Experiments dar. Während sich die an DSOC und Psyche arbeitenden Teams der bevorstehenden Herausforderungen bewusst sind, haben sie sich mit Entschlossenheit und Zusammenarbeit auf diese bahnbrechende Reise begeben.

