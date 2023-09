Die Lidar-Satellitenmission CALIPSO der NASA geht nach 17 Jahren zu Ende

By

Die Lidar-Satellitenmission CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrarot Pathfinder Satellite Observation) der NASA, eine gemeinsame Initiative der NASA und des französischen Nationalen Zentrums für Weltraumstudien (CNES), endete im August nach 17 Jahren Betrieb. Der Satellit, dessen Treibstoffreserven erschöpft waren und nicht mehr in der Lage war, ausreichend Energie zu erzeugen, funktionierte nicht mehr ordnungsgemäß. Infolgedessen wurde beschlossen, die Mission am 1. August abzubrechen.

CALIPSO nutzte ein aktives Lidar-Instrument sowie passive Infrarot- und sichtbare Bildgeber, um die vertikale Struktur und Eigenschaften dünner Wolken und Aerosole in der Erdatmosphäre zu untersuchen. Lidar- und Radarsysteme senden Energiestrahlen in Richtung Erde und messen die Reflexion dieser Strahlen an Wolken und Aerosolen. Im Vergleich zu passiven Sensoren, die reflektiertes Sonnenlicht oder Strahlung messen, ist Lidar ein aktiver Sensor.

CALIPSO wurde am 28. April 2006 gestartet und arbeitete zusammen mit dem Wolkenprofil-Radarsystem des CloudSat-Satelliten. Die beiden Satelliten, die in sonnensynchronen Umlaufbahnen vom Nord- zum Südpol platziert wurden, untersuchten die vertikale Struktur der Atmosphäre und maßen die Höhen verschiedener Partikel wie Staub, Meersalz, Asche und Ruß. Dies ermöglichte den Wissenschaftlern einzigartige gleichzeitige Beobachtungen und beispiellose 3D-Ansichten der Wolken- und Aerosolbildung.

Eine der bemerkenswerten Anwendungen von CALIPSO war die Erkennung und Messung von Aschewolken bei Vulkanausbrüchen. Die von CALIPSO gesammelten Beobachtungen wurden von Vulkanasche-Beratungszentren weltweit genutzt, um Verkehrsflieger über potenzielle Gefahren zu informieren und sichere Flugrouten zu gewährleisten.

Dave Winker, leitender Ermittler von CALIPSO, äußerte ein Erfolgserlebnis angesichts des Erfolgs der Mission über ihre lange Dauer. Die Mission von CALIPSO lieferte wichtige Daten für das Verständnis der Erdatmosphäre und trug zu Fortschritten in der Atmosphärenwissenschaft bei.

Quellen:

- NASA