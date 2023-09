Neue Einblicke in den Ausbruch von Eta Carinae vom Chandra-Observatorium der NASA enthüllt

By

Mithilfe von Daten aus zwei Jahrzehnten, die vom Chandra-Röntgenobservatorium der NASA gesammelt wurden, haben Astronomen wertvolle neue Informationen über einen Ausbruch von Eta Carinae gewonnen, der Mitte des 19. Jahrhunderts stattfand. Die Beobachtungen wurden kombiniert, um einen Film zu erstellen, der Bilder von Eta Carinae aus den Jahren 1999, 2003, 2009, 2014 und 2020 zeigt. Durch die Analyse dieser Daten in Verbindung mit Beobachtungen des XMM-Newton der ESA konnten Astronomen die Expansion des Sterns verfolgen Ausbruch vor etwa 180 Jahren, bei dem Eta Carinae eine beträchtliche Masse mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.5 Millionen Kilometern pro Stunde in den Weltraum schleuderte. Diese Studie zeigt, wie verschiedene Weltraumobservatorien zusammenarbeiten können, um unser Verständnis langfristiger Veränderungen im Universum zu verbessern.

Eta Carinae ist ein Doppelsternsystem, das aus zwei massereichen Sternen besteht, von denen einer schätzungsweise die 90-fache Sonnenmasse und der andere etwa 30-fache Sonnenmasse hat. Im 1800. Jahrhundert erlebte Eta Carinae eine gewaltige Explosion, die als „Große Eruption“ bekannt ist und bei der zwischen dem 10- und 45-fachen der Sonnenmasse ausgestoßen wurde. Dieses Material bildete dichte kugelförmige Gaswolken, die als Homunkulusnebel bekannt sind und sich auf gegenüberliegenden Seiten der beiden Sterne befinden.

Eine frühere Studie, die Chandra-Daten nutzte, hatte einen hellen Ring aus Röntgenstrahlen entdeckt, der den Homunculus-Nebel umgibt. Der neue Film, der aus Chandra-Daten erstellt wurde, bietet zusammen mit einem umfassenden Bild, das durch die Aggregation der Daten entsteht, zusätzliche Einblicke in die wechselvolle Geschichte von Eta Carinae. Es zeigt die schnelle Ausdehnung des Röntgenrings und das Vorhandensein einer bisher unbekannten schwachen Hülle aus Röntgenstrahlen außerhalb davon. Es wird angenommen, dass es sich bei der schwachen Röntgenhülle um die Druckwelle des Großen Ausbruchs in den 1840er Jahren handelt.

Basierend auf diesen Erkenntnissen nehmen Forscher an, dass irgendwann zwischen 1200 und 1800, also noch vor dem Großen Ausbruch, Material aus Eta Carinae ausgestoßen wurde. Die Druckwelle der Großen Eruption kollidierte dann mit diesem ausgeworfenen Material und erhitzte es, wodurch der helle Röntgenring entstand. Diese Druckwelle hat sich seitdem über den Ring hinaus ausgebreitet. Die Ähnlichkeiten in Form und Ausrichtung zwischen der äußeren Röntgenhülle und dem Homunkulusnebel lassen auf einen gemeinsamen Ursprung beider Strukturen schließen.

Weitere Analysen mit dem XMM-Newton-Teleskop ergaben, dass die Röntgenhelligkeit von Eta Carinae im Laufe der Zeit abgenommen hat, was mit früheren Beobachtungen übereinstimmt. Forscher schätzten die Helligkeit von Eta Carinae im Röntgenlicht während der Großen Eruption und kombinierten diese mit der beobachteten Geschwindigkeit des ausgeworfenen Materials, um zu bestimmen, dass die Eruption wahrscheinlich aus zwei Explosionen bestand. Bei der ersten Explosion wurde schnell eine kleinere Menge eines schnellen Gases geringer Dichte ausgestoßen, wodurch die Röntgendruckwelle entstand. Darauf folgte ein langsamerer Ausstoß von dichtem Gas, das schließlich den Homunculus-Nebel bildete.

Eine frühere Studie unter der Leitung von Nathan Smith von der University of Arizona legte nahe, dass der Große Ausbruch durch die Verschmelzung zweier Sterne innerhalb des Dreifachsternsystems verursacht wurde. Diese Erklärung könnte auch für die im Röntgenlicht beobachtete ringförmige Struktur verantwortlich sein, da die Verschmelzung Material in einer flachen Ebene ausgeschleudert hätte.

Die neuen Erkenntnisse des Chandra-Röntgenobservatoriums bieten ein tieferes Verständnis der faszinierenden Geschichte von Eta Carinae und legen nahe, dass es eine extrem starke Explosion überstanden hat, die normalerweise einen Stern auslöscht.

Quelle: The Astrophysical Journal