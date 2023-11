Neue Mission auf dem Weg zur Raumstation, um atmosphärische Wellen zu untersuchen

By

Das Atmospheric Waves Experiment (AWE) der NASA bereitet sich auf seine bevorstehende Mission zur Internationalen Raumstation (ISS) vor. Die Mission, die am 9. November 2023 starten soll, zielt darauf ab, atmosphärische Wellen und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu untersuchen, indem sie das natürliche Luftglühen der Erde analysiert.

AWE, entwickelt vom Space Dynamics Laboratory der Utah State University, wird an der Außenseite der ISS montiert. Von dieser Position aus werden Wellen in der Luft beobachtet, die als atmosphärische Schwerewellen (AGWs) bezeichnet werden. Diese Wellen, die durch verschiedene Wetterereignisse wie Tornados und Gewitter verursacht werden können, reichen bis in den Weltraum und können Satelliten- und Kommunikationssignale stören.

Durch die Messung von AGWs in der Mesopause, einer atmosphärischen Schicht in einer Höhe von etwa 54 Kilometern, wird AWE entscheidende Erkenntnisse über die Auswirkungen von AGWs auf das Weltraumwetter liefern. Dies wird das erste Mal sein, dass AGWs, insbesondere kleine, weltweit in der Mesopause gemessen werden.

In der Mesopause werden AGWs durch bunte Lichtbänder sichtbar, die als Airglow bekannt sind. AWE wird diese Wellen erkennen, indem es Variationen im Infrarot-Luftglühen aufzeichnet, das für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Durch die Überwachung der Helligkeit des Infrarot-Luftglühens beim Durchgang der Wellen ermöglicht AWE den Wissenschaftlern eine genauere Bestimmung der Größe, Leistung und Streuung der AGWs als bei früheren Missionen.

Zur Instrumentierung von AWE gehört der Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM), der aus vier Teleskopen besteht. Das AMTM wird die Mesopause scannen und die Helligkeit des Lichts bei bestimmten Wellenlängen messen, um Temperaturkarten zu erstellen, die die Bewegung von AGWs in der Atmosphäre aufzeigen.

Diese Mission stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserem Verständnis von AGWs und ihren Auswirkungen auf das Weltraumwetter dar. Die umfassende Studie von AWE zu AGWs in der Mesopause wird wertvolle Daten für zukünftige Satellitenkommunikations- und Trackingsysteme liefern.

FAQ

F: Was ist AWE?

A: AWE steht für Atmospheric Waves Experiment, eine von der Utah State University entwickelte Mission zur Untersuchung atmosphärischer Wellen und ihrer Auswirkungen auf das Weltraumwetter.

F: Was wird AWE messen?

A: AWE wird atmosphärische Schwerewellen (AGWs) messen, die sich von der untersten Ebene der Atmosphäre bis in den Weltraum erstrecken.

F: Wie wird AWE AGWs untersuchen?

A: AWE wird Variationen im Infrarot-Luftglühen in der Mesopause, einer atmosphärischen Schicht in etwa 54 Meilen Höhe, beobachten, um AGWs zu erkennen und zu analysieren.

F: Welche möglichen Auswirkungen haben AGWs auf das Weltraumwetter?

A: AGWs können Satelliten- und Kommunikationssignale stören. Daher ist es wichtig, ihr Verhalten und ihre Auswirkungen auf das Weltraumwetter zu verstehen.

F: Wie wird AWE zur Satellitenkommunikation und -verfolgung beitragen?

A: Durch die Bereitstellung detaillierter Messungen von AGWs wird AWE die Entwicklung zukünftiger Satellitenkommunikations- und Trackingsysteme beeinflussen.