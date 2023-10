Der Astrobee-Roboter der NASA kehrt zur Internationalen Raumstation zurück

Der gelbe frei fliegende Astrobee-Roboter der NASA mit dem Namen Honey ist nach Reparaturen auf der Erde erfolgreich zur Internationalen Raumstation (ISS) zurückgekehrt. Die Astrobee-Flotte besteht aus drei würfelförmigen Robotern, darunter Honey, Bumble (blau) und Queen (grün). Diese Roboter wurden entwickelt, um Astronauten dabei zu unterstützen, Wartungsaufgaben zu übernehmen und Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen.

Während Honeys jüngster Mission gelang es ihm, sich von seiner Andockstation zu lösen, durch die Raumstation zu manövrieren und ohne Aufsicht der Besatzung erfolgreich erneut anzudocken. Dies zeigt die Fähigkeit des Roboters, autonom zu agieren und Aufgaben auszuführen, ohne dass eine ständige menschliche Aufsicht erforderlich ist.

Die Astrobee-Roboter wurden erstmals 2019 zur ISS geliefert und sind seitdem an verschiedenen Aktivitäten beteiligt, darunter Manöver in der Luft und autonomer Flug. Sie haben sich als wertvolle Werkzeuge für Astronauten, Forscher und Studenten erwiesen, da sie Experimente dokumentieren, eine Bestandsaufnahme durchführen und als Forschungsplattform für die Durchführung von Experimenten in der Schwerelosigkeit dienen können.

Honey kehrte im September 23 zur Wartung an der Raumsonde SpaceX CRS-2021 zur Erde zurück. Nach einem zweijährigen Boxenstopp wurde sie im August 2023 an Bord eines Cygnus-Schiffes von Northrop Grumman wieder ins All gebracht. Die Reaktivierung von Honey wurde von der NASA überwacht Astronaut Woody Hoburg, der Erfahrung in der Arbeit mit den Astrobees hat und Anfang des Jahres an einem Robotikwettbewerb mit Robotern am Massachusetts Institute of Technology teilgenommen hat.

Die Astrobee-Roboter sind mit Software und einem Docking-System zum Aufladen ausgestattet. Sie navigieren mit elektrischen Ventilatoren durch die Raumstation und verlassen sich bei ihrer Fortbewegung auf Kameras und Sensoren. Jeder Roboter verfügt über einen Sitzarm, der es ihm ermöglicht, sich an den Handläufen der ISS festzuhalten und Aufgaben auszuführen oder sich bei Bedarf auszuruhen.

Seit ihrer Ankunft auf der ISS haben die Astrobees 750 Stunden und 100 Forschungsaktivitäten durchgeführt und der NASA wertvolle Daten zur Verfügung gestellt. Sie wurden auch von Studenten und Gastwissenschaftlern genutzt und bieten vielfältige Möglichkeiten für die Durchführung von Experimenten innerhalb der Raumstation.

Die Astrobee-Roboter sind eine Weiterentwicklung der vorherigen Generation kleiner Freeflyer namens SPHERES. Während SPHERES seine Experimente im Jahr 2019 abschloss, flossen die Erkenntnisse aus dieser Forschung in die Entwicklung der Astrobee-Roboter ein.

Insgesamt stellt die erfolgreiche Rückkehr des Astrobee-Roboters Honey zur ISS einen weiteren Meilenstein beim Einsatz von Robotertechnologie zur Unterstützung von Astronauten und zur Durchführung von Forschungen im Weltraum dar.

