Die OSIRIS-REx-Mission: Außerirdische Gesteinsproben zurück zur Erde bringen

Eine NASA-Raumsonde, die OSIRIS-REx-Mission, wird an diesem Wochenende ihre siebenjährige Reise zu einem Asteroiden abschließen und zur Erde zurückkehren. Ziel der Mission ist es, unberührte Gesteinsproben aus einer fremden Welt zurückzubringen, die wertvolle Einblicke in die Entstehung des Lebens liefern könnten. Es wird erwartet, dass die Raumsonde in Utah landet. Es sind Maßnahmen geplant, um die Asteroidenprobenkapsel zu sichern, sie zum Johnson Space Center in Houston zu transportieren und sie dann zur weiteren Untersuchung zu öffnen.

Die OSIRIS-REx-Mission begann im Jahr 2011, nach Jahren des Brainstormings und der Vorschläge. Das von Lockheed Martin gebaute und betriebene Raumschiff wurde von der NASA für die Mission ausgewählt, bei der es darum geht, Asteroidenmaterial zur detaillierten Analyse zur Erde zurückzubringen. Der leitende Ermittler der Mission, Dante Lauretta, hat sich die Ereignisse der Mission seit fast zwei Jahrzehnten vorgestellt.

Bennu, der Zielasteroid, gilt vermutlich als Überbleibsel aus der Frühgeschichte des Sonnensystems. Wissenschaftler hoffen, dass das von Bennu gesammelte Material Antworten auf grundlegende Fragen zum Ursprung des Lebens auf der Erde liefern wird. Die Probenrückgabekapsel, die derzeit an der Raumsonde OSIRIS-REx angebracht ist, enthält die größte unberührte Probe außerirdischen Materials, die jemals von jenseits des Mondes zurückgebracht wurde.

Die Landung der Raumsonde markiert den Beginn der nächsten Phase der Mission, in der sich Wissenschaftler auf die Untersuchung des Asteroidenmaterials vorbereiten. Die Forscher werden Boden- und Wasserproben aus der Wüste Utahs sammeln, um sicherzustellen, dass die Proben nicht kontaminiert sind. Das ultimative Ziel ist es, ein besseres Verständnis unserer Herkunft und der Entstehung des Lebens zu erlangen.

