NASA entnimmt erfolgreich Proben vom Asteroiden Bennu

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA hat mit der Entnahme von Proben vom Asteroiden Bennu einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Die Raumsonde hat etwa 250 Gramm Gestein und Staub zurückgebracht, die zur weiteren Analyse zum Johnson Space Center der NASA in Houston, Texas, transportiert werden. Dies ist die erste Rückgabe einer amerikanischen Asteroidenprobe in der Geschichte und soll unser Verständnis über den Ursprung unseres Sonnensystems vertiefen.

Die Raumsonde OSIRIS-REx gab die Probenkapsel in Richtung Erdatmosphäre ab und landete auf dem Utah Test and Training Range des Verteidigungsministeriums in der Nähe von Salt Lake City. Die Kapsel wurde per Hubschrauber in einen provisorischen Reinraum transportiert, wo sie nun an einen kontinuierlichen Stickstoffstrom angeschlossen ist, um sicherzustellen, dass die Probe für die wissenschaftliche Analyse rein bleibt.

Die entnommenen Proben werden zerlegt und gewogen sowie eine Bestandsaufnahme der Gesteine ​​und Stäube erstellt. Im Laufe der Zeit werden Teile von Bennu an Wissenschaftler auf der ganzen Welt verteilt. Dies wird es Forschern ermöglichen, Entdeckungen zu machen, die unser Wissen über die Planetenentstehung sowie den Ursprung organischer Stoffe und Wasser, die zum Leben auf der Erde beigetragen haben, verbessern.

Darüber hinaus wird die Untersuchung von Bennu, einem potenziell gefährlichen Asteroiden, Wissenschaftlern dabei helfen, Einblicke in die Arten von Asteroiden zu gewinnen, die in Zukunft eine Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnten. Die erfolgreiche Entnahme von Proben aus Bennu ist ein Beweis für die technologischen Fähigkeiten der NASA und wird unser Verständnis des Universums weiter vorantreiben.

Quellen:

– NASA-Administrator Bill Nelson

– Die OSIRIS-REx-Mission der NASA

Definitionen:

– OSIRIS-REx: Ursprünge, Spektralinterpretation, Ressourcenidentifizierung und Sicherheit – Regolith Explorer, eine NASA-Raumschiffmission zur Untersuchung des Asteroiden Bennu und zur Rückführung einer Probe zur Erde.

– Bennu: Ein Asteroid in der Nähe der Erde, der von der OSIRIS-REx-Mission untersucht wurde, um seine Zusammensetzung und Herkunft zu verstehen.