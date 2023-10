Der Start der NASA-Raumsonde Psyche könnte sich aufgrund schlechten Wetters verzögern

By

Die NASA bereitet den Start ihrer Raumsonde Psyche vor, die einen metallreichen Asteroiden erkunden soll. Allerdings könnten ungünstige Wetterbedingungen am Kennedy Space Center in Florida den Start möglicherweise verzögern. Der Start ist derzeit für Donnerstag, den 12. Oktober, um 10:16 Uhr ET mit der Falcon Heavy-Rakete von SpaceX geplant. Die NASA gab jedoch bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit akzeptabler Wetterbedingungen nur bei 20 % liegt, mit Bedenken hinsichtlich Wolkenbildung und elektrischer Feldaktivität.

Glücklicherweise hat das Missionsteam bis zum 25. Oktober Zeit, die Raumsonde auf den Weg zu schicken, falls das Wetter den Start am Donnerstag stört. Die Psyche-Mission ist bemerkenswert, weil es das erste Mal ist, dass ein Asteroid mit einer metallreichen Oberfläche erforscht wird. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Asteroid im Gegensatz zu Gestein oder Eis große Mengen Metall enthält.

Die Raumsonde wird beeindruckende 2.2 Milliarden Meilen zurücklegen, um den Asteroiden zu erreichen. Die Reise zwischen Mars und Jupiter dauert fast sechs Jahre. Sobald die Raumsonde Psyche angekommen ist, wird sie mit der Analyse des 170 Meilen breiten Asteroiden mithilfe verschiedener wissenschaftlicher Instrumente beginnen. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis der frühen Stadien des Sonnensystems und der Entstehung von Gesteinsplaneten wie Erde und Mars zu erlangen.

Diese Mission markiert den achten Flug der Falcon Heavy-Rakete von SpaceX seit ihrem ersten Start im Jahr 2018. Die Falcon Heavy gilt als eine der leistungsstärksten Raketen, die derzeit im Einsatz sind. Zusätzlich zur Psyche-Mission bereitet die NASA auch die Enthüllung ihrer allerersten Gesteinsprobe vor, die von einem Asteroiden gesammelt und zur Erde zurückgebracht wurde. Die mit Spannung erwartete Veranstaltung wird per Livestream übertragen.

Quellen: NASA, Empfehlungen der Redaktion