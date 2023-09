Die Mondrakete Artemis II der NASA erreicht Meilenstein mit der Integration von RS-25-Triebwerken

By

Die Mondrakete Artemis II der NASA hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, da alle vier RS-25-Triebwerke erfolgreich in die Kernstufe der Michoud Assembly Facility der NASA in New Orleans integriert wurden. Dies ist die erste bemannte Mission im Rahmen des Artemis-Programms und signalisiert Fortschritte auf dem Weg zum Ziel der Agentur, Menschen auf die Mondoberfläche zurückzubringen.

Der Integrationsprozess begann am 11. September, als Techniker das erste Triebwerk an der Raketenkernstufe des Space Launch System (SLS) anbrachten. Der zweite, dritte und vierte Motor wurden anschließend am 15., 19. und 20. September eingebaut. Bei dieser Errungenschaft arbeiteten Aerojet Rocketdyne, der Hauptauftragnehmer für die RS-25-Triebwerke, und Boeing, der Hauptauftragnehmer für die Kernstufe, mit der NASA zusammen.

Die nächste Phase für die Teams bestand darin, die Motoren an der Bühne zu befestigen und die Antriebs- und Elektrosysteme nahtlos in die Struktur zu integrieren. Die SLS-Kernstufe mit einer beeindruckenden Höhe von 212 Fuß dient als Fundament der Mondrakete. Seine beiden Treibstofftanks fassen über 733,000 Gallonen supergekühlten Flüssigtreibstoff, der die vier RS-25-Triebwerke versorgen wird. Darüber hinaus beherbergt die Bühne die Flugcomputer, Avionik und elektrischen Systeme, die als zentrales Nervensystem der Rakete fungieren.

Während der Artemis-II-Mission werden die RS-25-Triebwerke zusammen einen bemerkenswerten Schub von 2 Millionen Pfund erzeugen und die Besatzung für ihre Mondreise über die erdnahe Umlaufbahn hinaus befördern. Diese Mission stellt einen entscheidenden Schritt in Richtung des übergeordneten Ziels der NASA dar, die erste Frau und den ersten farbigen Menschen auf dem Mond zu landen.

Die SLS-Kernstufe spielt eine zentrale Rolle in der Weltraumforschungsstrategie der NASA und arbeitet mit der Raumsonde Orion und dem Mond-Gateway zusammen, das den Mond umkreist. Zusammen mit kommerziellen menschlichen Landesystemen sind diese Elemente von entscheidender Bedeutung, um eine dauerhafte menschliche Präsenz auf der Mondoberfläche zu ermöglichen. Insbesondere ist die SLS die einzige Rakete, die in einer einzigen Mission Orion, Astronauten und lebenswichtige Hilfsgüter zum Mond befördern kann.

Insgesamt stellt die erfolgreiche Integration der RS-25-Triebwerke in die Kernstufe der Mondrakete Artemis II der NASA einen bedeutenden Fortschritt im Hinblick auf das Ziel der Agentur dar, Astronauten zum Mond zurückzubringen und den Weg für eine neue Ära der Monderkundung zu ebnen.

