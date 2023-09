Der Marshubschrauber der NASA stellt auf dem Roten Planeten einen neuen Höhenrekord auf

By

Der Marshubschrauber Ingenuity der NASA hat einen neuen Flugrekord auf dem Roten Planeten aufgestellt. Bei seinem 59. Flug erreichte Ingenuity eine Höhe von 20 Metern und übertraf damit seinen bisherigen Rekord um 6 Meter.

Die neueste Errungenschaft von Ingenuity wurde vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bekannt gegeben, das die Mission überwacht, an der auch der Rover Perseverance beteiligt ist. Der Flug konzentrierte sich in erster Linie darauf, Ingenuity dazu zu bringen, einen neuen Höhenrekord zu erreichen, da sie wieder an der gleichen Stelle landete, von der sie gestartet war.

Seit seinem Erstflug im April 2021 hat Ingenuity erhebliche Fortschritte gemacht. Während seines ersten Fluges schwebte es 3 Sekunden lang 39.1 Meter über der Marsoberfläche und bewies damit, dass es trotz der dünnen Marsatmosphäre einen Motorflug durchführen konnte. Bei späteren Flügen blieb Ingenuity bis zu 169.5 Sekunden in der Luft, legte Distanzen von bis zu 709 Metern zurück und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 15 Meilen pro Stunde (6.5 Meter pro Sekunde).

Die Leistung von Ingenuity hat die Erwartungen übertroffen: Der Hubschrauber unterstützte den Rover Perseverance bei der Aufnahme von Luftaufnahmen für die Routenplanung im Jezero-Krater. Darüber hinaus hat Ingenuity seine Widerstandsfähigkeit durch die Behebung verschiedener technischer Probleme unter Beweis gestellt.

Die NASA plant, die von Ingenuity gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen, um fortschrittlichere Versionen des Hubschraubers für zukünftige Marsmissionen und möglicherweise sogar Missionen jenseits des Roten Planeten zu entwickeln.

Quellen:

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA