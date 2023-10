NASA entwickelt 3D-gedruckte Aluminium-Raketentriebwerksdüsen für Weltraumflüge

Die NASA sucht ständig nach Möglichkeiten, das Gewicht von Raketen zu reduzieren, um die Raumfahrt effizienter und kostengünstiger zu gestalten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung leichter Materialien, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten. Kürzlich gelang der NASA mit der Entwicklung und Erprobung einer 3D-gedruckten Raketentriebwerksdüse aus Aluminium ein bedeutender Durchbruch auf diesem Gebiet.

Aluminium ist ein ideales Material für Leichtbaukomponenten, da es eine geringere Dichte und ein höheres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht aufweist als die meisten Metalle. Allerdings weist es Einschränkungen auf, wie z. B. eine geringe Toleranz gegenüber extremer Hitze und eine Tendenz zur Rissbildung beim Schweißen. Diese Faktoren machten es bisher für die additive Fertigung von Raketentriebwerksteilen ungeeignet.

Das Projekt Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) der NASA zielt darauf ab, diese Einschränkungen zu überwinden, indem es eine schweißbare Art von Aluminium entwickelt, das hitzebeständig genug für den Einsatz in Raketentriebwerken ist. Ingenieure des Marshall Space Flight Center der NASA haben in Zusammenarbeit mit Elementum 3D eine neuartige Aluminiumvariante namens A6061-RAM2 und Spezialpulver für den Einsatz im 3D-Druckverfahren entwickelt.

Die 3D-gedruckten RAMFIRE-Düsen sind mit internen Kanälen ausgestattet, um die Düse kühl zu halten und ein Schmelzen zu verhindern. Sie werden außerdem aus einem Stück gefertigt, was den Bedarf an Mehrfachverklebungen reduziert und die Herstellungszeit erheblich verkürzt. Herkömmlich hergestellte Düsen erfordern möglicherweise bis zu tausend einzeln zusammengefügte Teile.

Die RAMFIRE-Düsen wurden strengen Tests unterzogen, darunter Heißfeuertests mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff sowie Druckkammern mit mehr als 825 Pfund pro Quadratzoll (psi). Die Düsen hielten diesen extremen Bedingungen stand und erreichten eine Laufzeit von fast 10 Minuten, was ihre Fähigkeit unter Beweis stellte, in anspruchsvollen Weltraumumgebungen zu funktionieren.

Zusätzlich zu Raketentriebwerksdüsen wurden das RAMFIRE-Aluminiummaterial und das additive Fertigungsverfahren zur Herstellung weiterer fortschrittlicher Komponenten genutzt, darunter eine Aerospike-Düse mit 36 ​​Zoll Durchmesser und ein vakuumummantelter Tank für Anwendungen mit kryogenen Flüssigkeiten.

Dieser Durchbruch bei 3D-gedruckten Raketentriebwerksdüsen aus Aluminium hat das Potenzial, Weltraumflüge zu revolutionieren und die Herstellung leichter Raketenkomponenten zu ermöglichen, die hohen strukturellen Belastungen standhalten. Es bringt uns dem Ziel, Menschen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus zu schicken, einen Schritt näher.

